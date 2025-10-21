Bad Gyal dará un tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid tras agotar otros dos en la preventa

La cantante Bad Gyal ha anunciado este martes que dará un tercer concierto en Madrid, y que añade también una tercera actuación en Barcelona y una segunda en Bilbao, todas ellas como parte de su próxima gira, que arrancará en marzo de 2026 y que la llevará por otras ciudades como Valencia, Sevilla o A Coruña.

Es la segunda vez que la artista barcelonesa ha decidido ampliar sus fechas en Barcelona y Madrid, después agotarse en la preventa las entradas para los nuevos conciertos que anunció el pasado viernes.

A las citas previstas para sus conciertos del 11 y 12 de abril en Madrid, se incorpora una tercera para el 14 de abril, todas ellas en el Movistar Arena.

Además, ha añadido el 22 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y ha sumado un concierto más en Bilbao: al ya previsto el 16 de mayo en Arena Miribilla se añade el 15 de mayo.

Las entradas están a la venta en su página web, junto a las del resto de ciudades que visitará con su 'Tour 2026', que serán Valencia (24 de abril), Sevilla (9 de mayo) y A Coruña (23 de mayo), que también han alcanzado un gran éxito de ventas, según ha informado su agencia de representación, Doble Cuerpo, en un comunicado.

Tras el éxito de su disco debut, 'La Joia' (2024), la artista se ha convertido en una de las referentes de la música urbana en España, lo que la ha llevado a grabar con artistas como Trueno, Omar Courtz, Ozuna o Zion.