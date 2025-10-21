Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

URBANISMO

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu

Exteriores del estadio Santiago Bernabéu.

Exteriores del estadio Santiago Bernabéu. / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

El delegado de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado este martes que los servicios jurídicos del Consistorio estudian la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que paraliza las obras de los aparcamientos subterráneos y el túnel proyectados junto al estadio Santiago Bernabéu.

“Se está analizando la presentación de un recurso para defender nuestro derecho a ejecutar las obras”, ha señalado Carabante ante los medios.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló este lunes la paralización de los trabajos promovidos por el Real Madrid y autorizados por el Ayuntamiento, al considerar que las obras podrían vulnerar la normativa urbanística vigente.

Un proyecto clave para la movilidad del entorno

El plan municipal contempla la construcción de dos aparcamientos subterráneos y un túnel de conexión en el entorno del Bernabéu, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión de tráfico durante los eventos deportivos.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento defiende que las actuaciones cuentan con los informes técnicos y medioambientales pertinentes, y sostiene que el proyecto forma parte del conjunto de mejoras urbanísticas vinculadas a la remodelación del estadio

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
  2. Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
  3. La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro
  4. Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios
  5. Vecinos de Colmenar y Tres Cantos claman contra la construcción de la planta de biogás: 'No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica
  6. El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
  7. Locura y decepción con una aparición sorpresa de Rosalía en Callao que ha sabido a poco
  8. Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

2 nuevas joyas beauty para un cuidado de otro nivel

Segundo día de preventa de entradas para el concierto de Aitana en Madrid: estos son los horarios para adquirirlas

Segundo día de preventa de entradas para el concierto de Aitana en Madrid: estos son los horarios para adquirirlas

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

Marta, asesinada delante de su hija de dos años en Villaverde: "El bebé estaba dormido junto al cuerpo"

La Euroliga vuelve a Israel en diciembre

La Euroliga vuelve a Israel en diciembre

El spa urbano ideal para desconectar con la llegada del otoño: "Nuestros clientes valoran el bienestar y la exclusividad que podemos ofrecer"

El spa urbano ideal para desconectar con la llegada del otoño: "Nuestros clientes valoran el bienestar y la exclusividad que podemos ofrecer"

Luis de la Fuente desvela el método para hacer las convocatorias: "Me veo 70 partidos a la semana"

Luis de la Fuente desvela el método para hacer las convocatorias: "Me veo 70 partidos a la semana"

Sanae Takaichi, una Dama de Hierro 'heavy' para Japón

Sanae Takaichi, una Dama de Hierro 'heavy' para Japón