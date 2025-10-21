URBANISMO
El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia que paraliza los aparcamientos del Bernabéu
El delegado de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado este martes que los servicios jurídicos del Consistorio estudian la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que paraliza las obras de los aparcamientos subterráneos y el túnel proyectados junto al estadio Santiago Bernabéu.
“Se está analizando la presentación de un recurso para defender nuestro derecho a ejecutar las obras”, ha señalado Carabante ante los medios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló este lunes la paralización de los trabajos promovidos por el Real Madrid y autorizados por el Ayuntamiento, al considerar que las obras podrían vulnerar la normativa urbanística vigente.
Un proyecto clave para la movilidad del entorno
El plan municipal contempla la construcción de dos aparcamientos subterráneos y un túnel de conexión en el entorno del Bernabéu, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión de tráfico durante los eventos deportivos.
El Ayuntamiento defiende que las actuaciones cuentan con los informes técnicos y medioambientales pertinentes, y sostiene que el proyecto forma parte del conjunto de mejoras urbanísticas vinculadas a la remodelación del estadio
