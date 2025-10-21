Arsenal - Atlético de Madrid: dos equipos con "identidad" se dan cita en el Emirates Stadium

Si algo han demostrado Mikel Arteta y Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro que Arsenal y Atlético de Madrid disputan en la tercera jornada de la Champions (martes, 21:00 horas) es admiración del uno por el otro. Ambos han empleado discursos similares para analizar a su rival. Todo parte de la "identidad" que estos dos conjuntos respiran por los cuatro costados. "Lo que ha hecho desde que llegó al Atleti es increíble, la forma en la que lo ha logrado, la identidad que le ha dado. Es algo muy difícil de conseguir", declaraba el técnico local. Simeone, que tomó la palabra unos minutos después, aconsejó a Arteta a "mantener la identidad que ha tenido desde que llegó". Dos equipos de autor. Eso se verá sobre el césped del Emirates Stadium en lo que promete ser uno de los partidos de esta fase liga de la Champions.

Con Nico, pero sin Cardoso

El que no se lo quiere perder es Nico González. El futbolista argentino fue sustituido en el encuentro liguero ante Osasuna a causa de una conmoción cerebral. Pese a que tuvo que retirarse a los 42 minutos de juego, ha viajado con el resto de la expedición rojiblanca a Londres. El fichaje del Atlético de Madrid quería regresar al partido, pero el doctor de los servicios médicos del conjunto rojiblanco le desaconsejó su reingreso. Las pruebas realizadas al futbolista durante el pasado domingo descartaron cualquier tipo de lesión, confirmando así las primeras sensaciones optimistas en torno al estado de salud del extremo. Es por ello que Simeone ha citado a uno de sus hombres para el encuentro ante los Gunners. Nico se ha convertido en uno de los imprescindibles para el técnico argentino. Desde su debut, con gol incluido, ante el Villarreal ha sido uno de los habituales en el once del Atlético y se ha consagrado como un jugador importante en el esquema de Simeone.

Junto a Nico González viajó uno de sus compatriotas en la plantilla rojiblanca, Thiago Almada. El '11' del Atlético volvió a tener minutos un mes más tarde de su lesión en el parón de selecciones de septiembre. El de Ciudadela anotó el tanto de la victoria ante Osasuna y regresa a los planes de Simeone tras un período en el que se ha echado en falta su presencia como agitador en algunos encuentros que ha disputado el conjunto rojiblanco. El que no podrá vestirse de corto será Jonnhy Cardoso. El estadounidense regresó a los entrenamientos durante la semana pasada, pero un golpe con Koke le obligó a ausentarse de nuevo en la dinámica del equipo. Sin embargo, Simeone ha recuperado a un grupo de futbolistas con los que no ha podido contar en las últimas semanas de competición. Más allá de Almada, también han regresado recientemente Giménez y Baena, dos futbolistas llamados a liderar este nuevo proyecto del Atlético de Madrid. Uno que pasa por hacerse fuerte en noches como la que le espera este martes en el Emirates Stadium.

Ya en el encuentro frente al Liverpool en la primera jornada de competición los de Simeone tenían en frente una prueba de nivel que no pudieron solventar, pese a que las sensaciones ofrecidas por el conjunto rojiblanco no fueran del todo negativas, al menos en la segunda mitad. Aun así, el Atlético no pudo sumar en su visita a Liverpool. Algo que espera remediar en su visita a otro de los grandes 'cocos' de la Premier League, en este caso el Arsenal. "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno con un patrón de juego y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan", indicaba Simeone en la previa del encuentro.

Arsenal - Atlético, siete años después

El Atlético regresa a un estadio del que seguro guarda buen recuerdo. Estos dos conjuntos ya protagonizaron una semifinal de Europa League en la temporada 2017/18. El encuentro de ida, disputado en suelo británico, es recordado como una de las mayores resistencias numantinas de la etapa Simeone, con todo lo que ello supone. El Atlético de Madrid se quedó en inferioridad numérica en el minuto 9 de partido tras la expulsión de Vrsajlko, con todo el partido por delante. Instantes después, el propio Simeone fue expulsado por protestas hacía el equipo arbitral. Tras ello, el Arsenal tomó las riendas del partido, sometiendo al conjunto español. Los rojiblancos resistieron hasta el minuto 60 de encuentro, cuando Lacazette adelantaba a los ingleses.

Cuando el Atlético ya daba por bueno el 1-0 para intentar lograr la remontada en el Metropolitano, una carrera para la historia de Antoine Griezmann supuso el empate en el marcador a falta de ocho minutos para la finalización del encuentro. Ya en el encuentro de vuelta con un solitario tanto de Diego Costa (1-0), y gracias a la capacidad defensiva de los rojiblancos en el encuentro de ida, los de Simeone culminaron su clasificación a la final de la Europa League que, posteriormente, acabarían ganando en tierras francesas. Simeone recordaba dicha eliminatoria en rueda de prensa cuando fue preguntado acerca de si el empate en el Emirates le parecía un buen resultado. "Si fuese como la vez pasada diría que sí porque jugamos con diez durante 80 minutos", sentenciaba el argentino.

Siete años después, todo parece haber cambiado. El Atlético difícilmente podría sobrevivir a un encuentro de aquellas características. La línea defensiva de los rojiblancos esta temporada está dejando mucho que desear, en cambio, jugadores con mejor dominio de balón y mayor capacidad técnica completan la plantilla que un inagotable Simeone continúa dirigiendo. Arteta, su rival en esta ocasión, no dudó en deshacerse en elogios hacía el argentino. Se convirtió en algo recíproco cuando compareció Simeone. El técnico español también se ha ganado un hueco en el corazón de los gunners y ha devuelto a un grande del fútbol inglés a la máxima categoría del fútbol europeo. La temporada pasada ya consiguió eliminar al Real Madrid en cuartos de final y, en esta campaña, se presenta como uno de los aspirantes al título. El Emirates será testigo directo de lo que promete ser uno de los grandes partidos de la edición, con la presencia de dos equipos a los que la suerte en la Copa de Europa les ha sido esquiva en más de una ocasión.