El 2,4% de las viviendas okupadas a la venta en Idealista están en Madrid

En el año 2024, Madrid registró un descenso del 4,3% en el número de denuncias por okupación anuales respecto al año previo, registrando 1.451 casos. A finales de ese periodo, había un total de 644 viviendas a la venta ocupadas en la ciudad. Aproximadamente, un 2,3% del total de inmuebles anunciados. Unos datos que, según Idealista, parecen mantenerse más o menos constantes en este año 2025.

Según el portal inmobiliario, el número de viviendas okupadas a la venta en España durante el tercer trimestre en su web superó las 23.000 unidades, el 3 % de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo. El 2,4 % de estas se encuentran en Madrid. Cabe recordar que la Comunidad de Madrid registró en el segundo trimestre del presente año la tercera menor tasa de demandas por ocupación de vivienda del país, con una tasa de 0,5 inmuebles por cada 100.000 habitantes -la mitad de la tasa nacional-, solo por encima de Aragón (0,4) y Navarra (0); es la tasa más baja registrada en la región en el último año.

Entre abril y junio, fueron registradas 33 demandas en la región, de las 487 registradas en España.

Cataluña encabeza el ranking

Tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22 % del total; la Comunidad Valenciana, con el 11 %; y la Comunidad de Madrid, con el 7 %, según ha señalado este martes en un comunicado el portal inmobiliario en base a los inmuebles anunciados en su base de datos.

Girona fue la capital española en la que más viviendas okupadas se vendían en el tercer trimestre, el 8,9 % de las que se anunciaban. Le siguen Tarragona (8,8 %), Sevilla (8,4 %), Almería (6,4 %) y Murcia (6,3 %). Por encima de la media nacional también están Lleida (5,7 %), Huelva (5,6 %), Huesca (5,2 %), Barcelona (3,7 %), Santa Cruz de Tenerife (3,6 %) y Málaga (3,4 %).

Analizando el número de viviendas sin posesión en el mercado de venta, la ciudad de Barcelona lideró la clasificación con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre, seguida por Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427), Málaga (304), Valencia (200), Palma (184) y Almería (158).