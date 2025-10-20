Así se volará en el cielo de Madrid en 2031: aeronaves no tripuladas y una red de 'vertipuertos'

Dentro de 10 años se podrá circular por el cielo de Madrid con naves no tripuladas. Así lo ha asegurado este lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del Libro Blanco de la Movilidad Aérea Urbana, un documento que define la hoja de ruta para crear este nuevo ecosistema tecnológico y regulatorio.

Según ha explicado Almeida, el Ayuntamiento se ha marcado 2028 como fecha para aprobar la primera ordenanza municipal sobre movilidad aérea urbana. Tres años después, en 2031, está previsto el despliegue de los sistemas de gestión U-space, la planificación de una red inicial de vertipuertos —las estaciones donde despegarán y aterrizarán las aeronaves— y la implantación de infraestructuras de apoyo, como sistemas de comunicación o meteorología.

A partir de 2032, el Consistorio prevé consolidar un ecosistema "maduro" que combine aeronaves tripuladas y no tripuladas, corredores aéreos estables y una integración completa con la movilidad terrestre.

"Madrid cuenta con las condiciones para liderar este proceso", ha afirmado Martínez-Almeida, quien destacó que la capital "debe encabezar el debate europeo en esta materia".

Un nuevo modelo de movilidad

El Libro Blanco detalla que la movilidad aérea urbana se articulará en torno a tres ejes principales:

Aeronaves no tripuladas (UAV) , entre las que destacan los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical ( eVTOL ), considerados el núcleo operativo del sistema.

, entre las que destacan los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical ( ), considerados el núcleo operativo del sistema. Infraestructuras físicas , como los vertipuertos, diseñadas bajo el principio de modularidad para adaptarse a diferentes tipos de misiones y entornos urbanos.

, como los vertipuertos, diseñadas bajo el principio de modularidad para adaptarse a diferentes tipos de misiones y entornos urbanos. Sistemas tecnológicos críticos, entre ellos redes de comunicación, navegación, vigilancia, meteorología, ciberseguridad y gestión de datos, imprescindibles para garantizar operaciones seguras y fiables.

"El futuro ya está aquí"

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ha subrayado durante la presentación que los primeros vertipuertos podrían instalarse en azoteas y en puntos estratégicos de la calzada. También ha recordado que Madrid ya cuenta con un autobús autónomo en la Casa de Campo y con un dron que transporta medicamentos entre los hospitales San Carlos y La Paz.

En cuanto a la colaboración con el sector privado, Carabante ha afirmado que empresas como Uber, Amazon o Cabify ya han mostrado interés en desarrollar proyectos piloto junto al Consistorio.

El Ayuntamiento actualizará los procedimientos para la ocupación del espacio público por drones, incorporando criterios de seguridad, riesgo en tierra y condiciones ambientales. Además, reforzará la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal y creará equipos especializados en vigilancia, inspección y gestión de la movilidad aérea.

También se elaborará un inventario de actividades económicas vinculadas a este sector emergente y se impulsarán campañas informativas para fomentar la aceptación social de la movilidad aérea urbana.