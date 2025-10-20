Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCIERTOS

Se retrasa la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh en Madrid: Movistar Arena desvela la nueva hora en la que estarán disponibles

Desde su cuenta de Instagram, Movistar Arena agradece la comprensión y la paciencia de todos los seguidores del grupo interesados en hacerse con los tickets

La Oreja de Van Gogh, junto a Amaia Montero, en su nueva etapa.

La Oreja de Van Gogh, junto a Amaia Montero, en su nueva etapa.

Victoria Saulyak

Madrid

El Movistar Arena acaba de anunciar, minutos antes de que dieran las 12:00 horas, que la venta de las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh se aplazará hasta esta tarde. Todo esto se debe a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS).

El incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema, así como a otros sistemas de nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una buena experiencia de compra para los usuarios.

Desde su cuenta de Instagram, Movistar Arena agradece la comprensión y la paciencia de todos los seguidores del grupo interesados en hacerse con los tickets.

Comunicado del Movistar Arena en Instagram

Comunicado del Movistar Arena en Instagram

Nueva hora de para conseguir las entradas

El recinto ha comunicado que, si todo va bien, la nueva hora para comprar las entradas del grupo será a las 16:00 de la tarde. El mismo anuncio ha aparecido también en la web oficial del grupo, desde donde también se podrán comprar las entradas esta tarde.

Según el cartel, el turno para Madrid llegará los días 28 y 29 de mayo. El Movistar Arena albergará dos conciertos que prometen ser historia de la música española con la vuelta de Amaia Montero al grupo justo un año después de que saliera Leire Martínez.

TEMAS

