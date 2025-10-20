CONCIERTOS
Se retrasa la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh en Madrid: Movistar Arena desvela la nueva hora en la que estarán disponibles
Desde su cuenta de Instagram, Movistar Arena agradece la comprensión y la paciencia de todos los seguidores del grupo interesados en hacerse con los tickets
El Movistar Arena acaba de anunciar, minutos antes de que dieran las 12:00 horas, que la venta de las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh se aplazará hasta esta tarde. Todo esto se debe a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS).
El incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema, así como a otros sistemas de nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una buena experiencia de compra para los usuarios.
Desde su cuenta de Instagram, Movistar Arena agradece la comprensión y la paciencia de todos los seguidores del grupo interesados en hacerse con los tickets.
Nueva hora de para conseguir las entradas
El recinto ha comunicado que, si todo va bien, la nueva hora para comprar las entradas del grupo será a las 16:00 de la tarde. El mismo anuncio ha aparecido también en la web oficial del grupo, desde donde también se podrán comprar las entradas esta tarde.
Según el cartel, el turno para Madrid llegará los días 28 y 29 de mayo. El Movistar Arena albergará dos conciertos que prometen ser historia de la música española con la vuelta de Amaia Montero al grupo justo un año después de que saliera Leire Martínez.
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González
- Madrid corre por los animales: el Perrotón 2025 reúne a miles de 'dog lovers' contra el abandono este domingo
- Cuando la Casa de Campo era el epicentro de la arquitectura de vanguardia en la España franquista
- Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros
- Eric Clapton vuelve a Madrid en 2026 tras 20 años: concierto en el Movistar Arena y venta de entradas
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy