Una veintena de colegios públicos de Madrid pide sumarse a impartir 1º y 2º de la ESO desde el próximo curso

Una veintena de colegios públicos de la Comunidad de Madrid ha formalizado su solicitud para incorporar 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a su oferta educativa a partir del curso 2026/2027.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha confirmado durante un encuentro informativo que la iniciativa "avanza con muy buena acogida" y ha subrayado el "buen funcionamiento" de las primeras semanas de clase en los centros que ya han comenzado a impartir 1º de ESO.

Un modelo pionero en España

La medida, pionera a nivel nacional, permite que los alumnos que terminan 6º de Primaria continúen los dos primeros cursos de Secundaria en su propio colegio, junto a sus compañeros y en un entorno más familiar, antes de pasar al instituto en 3º de ESO, con 13 o 14 años. Según Viciana, "creemos que es una medida absolutamente necesaria para proteger la infancia y la preadolescencia".

Durante el curso pasado, cerca de 300 colegios solicitaron información sobre el proyecto. Finalmente, 52 obtuvieron autorización, y 49 de ellos ya imparten este curso la nueva etapa educativa.

Nuevas solicitudes para 2026/27

En esta nueva fase, unos 20 centros de todas las Direcciones de Área Territorial (DAT) han iniciado los trámites para formalizar su incorporación al programa. Para ello, deben contar con el respaldo de sus Consejos Escolares y disponer de instalaciones adecuadas, que solo requieran pequeñas adaptaciones. Los técnicos de la Consejería serán los encargados de evaluar la viabilidad de cada propuesta, presentadas en apenas mes y medio desde el inicio del curso.

Avances en el decreto de jornada partida

El consejero también se ha referido al futuro decreto sobre la jornada partida en los centros educativos de Infantil y Primaria. Según explicó, la Comisión Jurídica Asesora ya tiene el borrador y, una vez emitido su informe, la Comunidad de Madrid incorporará las observaciones pertinentes para aprobarlo "dentro de muy poco".

"Dentro de este decreto lo que hacemos es regular la jornada partida como la jornada ordinaria en los centros educativos de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo reforzamos el papel de las familias a la hora de poder tomar la decisión del cambio de jornada", explicó Viciana.

El nuevo marco normativo dará mayor peso a los padres en el proceso de modificación de los horarios escolares: con una representación de un tercio en el Consejo Escolar, podrán iniciar el procedimiento y contar con “más representación” en la decisión final.