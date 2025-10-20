Última semana para pujar por los equipos de carga para vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Madrid: artículos desde los 15 euros

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto la última semana hábil para participar en la subasta de más de 80 equipos de carga para vehículos eléctricos, que se realiza en línea a través de esta web. Hasta el día 22 de octubre a las 10:00 horas, los interesados podrán adquirir 11 estaciones de carga rápida de 50 y 60 kilovatios (kW) con doble manguera de conexión y 78 cargadores del tipo Wallbox de 22 kW. La subasta incluye cinco modelos distintos de cargadores que fueron adquiridos entre 2019 y 2022.

Con esta almoneda, dirigida a empresas y profesionales del sector energético por su complejidad técnica y la exigencia de contar con acreditaciones para la instalación de los equipos, el Consistorio pretende alargar la vida útil de esos dispositivos y cumplir con la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

Los precios de salida se han situado en torno al 10% de su valor de adquisición, en función del modelo y su estado de conservación. Las estaciones de carga rápida de 50 y 60 kW parten de un precio de salida de 1.200 euros, mientras que los dispositivos de carga tipo Wallbox salen a subasta por un importe de 15 euros.

Una subasta comprometida con la economía circular

Esta almoneda forma parte de una batería de subastas impulsadas por el Consistorio de la capital en lo que va de año. El pasado mes de junio finalizó la primera de las realizadas con vehículos y elementos industriales en desuso, en la que más de 1.300 personas pujaron por alguno de los casi 250 vehículos retirados del servicio municipal, elevando la recaudación total a casi 600.000 euros.

Posteriormente, se ha celebrado también con éxito una subasta de objetos perdidos compuesta por joyas, relojes y bisutería. Antes que finalice el año, se lanzarán al menos dos subastas más, entre las que destaca una que pondrá en circulación casi 200 vehículos. Para la selección de las empresas organizadoras, la Dirección General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid recurre, en cada ocasión, a un proceso de licitación dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público.

Mediante la subasta de objetos perdidos, vehículos y otros elementos en desuso, el Consistorio reafirma su compromiso con la economía circular, logrando la reutilización de materiales y productos y alargando su vida útil mediante la compraventa de segunda mano, previniendo que pasen a ser considerados como residuos.