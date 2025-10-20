La Comunidad de Madrid abre el segundo plazo de solicitud de becas comedor: fechas, requisitos y novedades

La Comunidad de Madrid abre este martes el segundo plazo para solicitar las becas de comedor escolar para este curso 2025/2026. Las familias podrán presentar la documentación hasta el próximo día 18 de noviembre en el portal institucional, la Cuenta Digital, los registros oficiales y los colegios sostenidos con fondos públicos.

Este nuevo periodo tiene los mismos requisitos que la convocatoria resuelta a comienzos de septiembre, en la que se concedieron 119.000 becas. Está abierta tanto a los alumnos que se hayan incorporado al sistema educativo tras el comienzo de las clases como a las familias que fueron excluidas en el primer plazo por distintas circunstancias, como errores cometidos al rellenar la solicitud, falta de documentación o entrega de la misma fuera de los tiempos establecidos.

Requisitos y documentación necesaria

Los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca con efectos retroactivos al inicio del curso. Para agilizar el proceso, los solicitantes deberán presentar una petición en la que figuren sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo que se requiera en determinados supuestos.

Todas las solicitudes deben estar firmadas por las personas mayores de edad que figuren en ella, asegurando la validez de la documentación presentada. Este proceso busca simplificar la gestión y evitar retrasos en la concesión de las becas, beneficiando a las familias que por cualquier motivo no pudieron completar el primer plazo.

Novedades

Este curso, las ayudas se han abierto para los hijos de miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región. Estos empleados públicos se sumarán a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ya las están recibiendo desde anteriores convocatorias.

Otra novedad es que hay un apartado específico para las familias numerosas cuya renta per cápita esté entre los 8.400 y los 10.000 euros, que obtendrán una ayuda equivalente al 30% del coste del servicio de comedor. Las numerosas cuyos ingresos por miembro están por debajo de esos 8.400 ya podían optar a la ayuda desde la pasada convocatoria, dentro de la categoría general.

¿Cómo puedo presentar la solicitud?

Las familias interesadas deberán acceder a los canales habilitados: portal web, Cuenta Digital, registros oficiales y colegios públicos. Recuerda que la solicitud debe incluir datos básicos y autorización para que la Administración pueda verificar la información necesaria, además de la documentación justificativa cuando corresponda.

Es fundamental cumplir con los plazos establecidos, ya que las solicitudes fuera de fecha podrían no ser admitidas. La claridad en la documentación presentada permitirá que los beneficiarios puedan recibir la beca con efecto retroactivo desde el inicio del curso, evitando demoras en la prestación del servicio de comedor.