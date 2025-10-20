San Sebastián de los Reyes 'se harta' del ruido de Barajas: "Cada día despegan sobre nosotros 250 aviones"

Cada día, hasta 250 aviones procedentes del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobrevuelan en su despegue el municipio de San Sebastián de los Reyes, a escasos metros de los vecinos de esta localidad del norte de la Comunidad de Madrid, afectados por el ruido de estas maniobras. En septiembre de 2022, el exalcalde socialista del municipio, Narciso Romero, solicitó a AENA la modificación de la ruta de salida de aeronaves, petición realizada "de modo unilateral" pese a los informes en contra de los técnicos municipales y de la propia entidad de gestión de la red de aeropuertos.

Según señala la Plataforma Sanse Sin Aviones a El Periódico de España, hasta 40.000 vecinos acusaron el cambio, frente a los 3.000 habitantes de la urbanización Fuente del Fresno beneficiados por el nuevo itinerario. Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente admitió a trámite las diligencias presentadas por la formación Izquierda Independiente, donde los denunciantes afirman que la principal motivación de esta decisión de Romero habría sido alejar el ruido de los aviones de su propia residencia.

Los afectados piden a la alcaldesa la reversión de la ruta

Tras la modificación del exalcalde, los aviones pasaron a sobrevolar el casco histórico de San Sebastián de los Reyes, afectando a un volumen de ciudadanía muchísimo mayor. "Por lógica, será mejor que afecte a 3.000 vecinos que no a 40.000", reflexiona un miembro de la plataforma vecinal, que sigue en lucha para solucionar la situación. Estos vecinos denuncian que la actual alcaldesa del municipio, la 'popular' Lucía Soledad Fernández Alonso, ha faltado en los últimos años a la promesa que hizo al respecto de esta polémica en su campaña electoral, cuando la mandataria se comprometió a terminar con los ruidos.

"En campaña dijo que pediría la reversión, es decir, pedir a AENA que se cambie la ruta y se vuelva a la versión anterior", sostienen desde la plataforma, que también señala que la razón de esta presunta inacción podría estar en intereses electorales. "Esa urbanización es una fuente de votos para el PP. Por tanto, lo que la alcaldesa hace es mantener un 'juego trilero': pide a AENA que estipule cuál es la ruta más recomendable, cuando tiene que ser el Ayuntamiento el que tiene que decidirlo", explican. En este sentido, la plataforma señala que, en consulta con AENA, fue informada de que es el Ayuntamiento quien debe solicitar "la reversión de la codificación", tal y como se acordó previamente con el anterior alcalde a su implementación.

Notificación de AENA sobre la reversión. / CEDIDA

Critican, además, que la alcaldesa haya bloqueado en redes sociales a la plataforma "sencillamente por recordar todos los mensajes y promesas del Ayuntamiento respecto a la reversión". "Nos ha censurado. Incluso la propia cuenta de X del Ayuntamiento nos ha bloqueado", señalan.

El Ayuntamiento señala que el Gobierno tiene las competencias

En declaraciones a este periódico, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes defiende que la alcaldesa no tiene competencia alguna sobre las rutas aéreas, señalando que es el Ministerio de Transportes quien tiene las herramientas para modificar el itinerario. Asimismo, sostiene que el Consorcio de la localidad "lleva dos años trabajando intensamente para paliar este problema, buscando que desde el Ministerio y sus diferentes organismos desarrollen las medidas necesarias para solucionar esta situación". "Ellos son quiénes tienen la capacidad de ejecutar medidas que palíen el problema", recalcan.

Hace unos meses, el Ayuntamiento presentó alegaciones al Plan de Acción contra el Ruido realizado por el Ministerio de Transportes, contratando a una consultora experta en la materia con el fin de realizar un exhaustivo informe de diagnóstico acerca del mismo. Pero, subrayan, que a partir de estas alegaciones, "son los responsables aeroportuarios los que deberán estudiar, implementar y ejecutar en su caso las medidas propuestas por el Ayuntamiento, cuyo fin es beneficiar a todos los vecinos".

En las alegaciones del Ayuntamiento se recogen "las propuestas técnicas para mejorar la situación acústica del municipio, que se corresponden con las numerosas propuestas que el Ayuntamiento ha ido planteando en los Grupos de Trabajo Técnico del Ruido (GTTR)". Las autoridades, por tanto, mantienen que siguen trabajando en encontrar una solución, asegurando que la reversión fue solicitada en febrero de 2024. AENA habría, sin embargo, confirmado que la situación "empeoraría" con el nuevo cambio.

En el acta correspondiente a esta solicitud, AENA señaló que el Ayuntamiento matizó enla misma que la reversión del procedimiento "no debe entenderse en sentido estricto, sino que debe entenderse como implementar la solución que menos impacto tiene para todas las poblaciones del municipio". Desde entonces, el Gobierno municipal ha criticado la falta de iniciativa de la entidad estatal para poner fin a la situación.

El próximo domingo, nueva manifestación

Este domingo, desde las 12 horas del mediodía, una nueva manifestación recorrerá las calles de San Sebastián de los Reyes pidiendo una solución a la polémica. Tendrá inicio en la calle María Moliner -- esquina con Martín Gaite --, finalizando en la Plaza Dolores Ibáurruri.