TRANSPORTE
Renfe informa de retrasos en las líneas C3 y C4 por una avería en el túnel de la estación Sol
La incidencia en causa demoras de unos 10 minutos en plena hora punta
Una avería en la infraestructura del túnel de Sol está provocando retrasos en las líneas C3 y C4 de Cercanías Madrid desde las 8:15 h de este lunes, según ha informado Renfe a este medio. La incidencia está generando "demoras de unos 10 minutos y, por el momento, no hay una previsión clara de normalización del servicio".
La compañía está reajustando la circulación de trenes para minimizar el impacto en los usuarios, a quienes recomienda consultar la información actualizada en tiempo real.
[Noticia en ampliación]
