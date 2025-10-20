Más de 50 artesanos de toda España presentan sus creaciones en cerámica, textiles, joyería, vidrio, cuero y marroquinería en la VII Feria de Otoño de Madrid

El Paseo de Recoletos se convierte desde este lunes en el epicentro de la artesanía nacional con la celebración de la VII edición de la Feria de Otoño. Este evento gratuito, que se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre, promete ser una cita imprescindible para los amantes de lo auténtico, lo único y lo hecho a mano. Organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), la feria reunirá a más de 50 artesanos de toda España, quienes presentarán sus creaciones en una amplia variedad de disciplinas, desde cerámica, textiles y joyería hasta vidrio, cuero y marroquinería.

La feria, que abrirá sus puertas todos los días entre las 11:00 y las 21:00 horas, tiene como objetivo poner en valor la tradición artesanal y su relevancia en el mundo contemporáneo. Además, en esta edición, los visitantes podrán descubrir piezas exclusivas de moda, decoración y objetos con historias únicas, mientras se adentran en las tendencias para la temporada de otoño/invierno.

Imagen de archivo de la VI Feria de Otoño de Madrid. / EPE

"En un mundo de producción en serie, la Feria de Otoño reivindica el valor de lo auténtico. Compra lo único es nuestra invitación a redescubrir el trabajo hecho a mano con mimo y respeto por el medio ambiente. La artesanía conecta la tradición con el futuro, desempeñando un papel clave en el arte, el diseño y la moda contemporánea", explican desde AMOA.

Un escaparate de sostenibilidad y creatividad

La Feria de Otoño se presenta como un escaparate perfecto para quienes buscan productos originales y sostenibles. En un contexto en el que la moda y el diseño se alejan cada vez más de la producción masiva, la feria da a conocer el trabajo de los artesanos que apuestan por materiales nobles, procesos cuidadosos y un compromiso con el respeto al entorno.

Además de su carácter artístico y cultural, la Feria de Otoño también se anticipa a las festividades navideñas, ofreciendo productos ideales para regalar durante la temporada de fin de año. Los visitantes podrán encontrar detalles exclusivos que van desde artículos de decoración hasta joyas personalizadas.

Sorteos y premios para los visitantes

Para hacer la experiencia aún más atractiva, este año los asistentes podrán participar en sorteos a través de las redes sociales oficiales de la feria en Instagram y Facebook. Los premios, que suman un total de 1.500 euros en vales de compra, podrán ser canjeados directamente en los stands de los artesanos, lo que permite a los afortunados llevarse a casa una pieza de la feria de manera inmediata.

Con esta nueva edición, la Feria de Otoño no solo se consolida como un referente de la artesanía en la capital, sino que también invita a redescubrir la riqueza y el valor de lo hecho a mano, elevando la importancia de los oficios tradicionales en un mundo cada vez más digitalizado. Sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la creatividad, la calidad y el espíritu de la artesanía española.