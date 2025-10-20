TRADICIÓN ARTESANAL
Más de 50 artesanos de toda España presentan sus creaciones en cerámica, textiles, joyería, vidrio, cuero y marroquinería en la VII Feria de Otoño de Madrid
La Feria de Otoño no solo se consolida como un referente de la artesanía en la capital, sino que también invita a redescubrir la riqueza y el valor de lo hecho a mano
El Paseo de Recoletos se convierte desde este lunes en el epicentro de la artesanía nacional con la celebración de la VII edición de la Feria de Otoño. Este evento gratuito, que se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre, promete ser una cita imprescindible para los amantes de lo auténtico, lo único y lo hecho a mano. Organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), la feria reunirá a más de 50 artesanos de toda España, quienes presentarán sus creaciones en una amplia variedad de disciplinas, desde cerámica, textiles y joyería hasta vidrio, cuero y marroquinería.
La feria, que abrirá sus puertas todos los días entre las 11:00 y las 21:00 horas, tiene como objetivo poner en valor la tradición artesanal y su relevancia en el mundo contemporáneo. Además, en esta edición, los visitantes podrán descubrir piezas exclusivas de moda, decoración y objetos con historias únicas, mientras se adentran en las tendencias para la temporada de otoño/invierno.
"En un mundo de producción en serie, la Feria de Otoño reivindica el valor de lo auténtico. Compra lo único es nuestra invitación a redescubrir el trabajo hecho a mano con mimo y respeto por el medio ambiente. La artesanía conecta la tradición con el futuro, desempeñando un papel clave en el arte, el diseño y la moda contemporánea", explican desde AMOA.
Un escaparate de sostenibilidad y creatividad
La Feria de Otoño se presenta como un escaparate perfecto para quienes buscan productos originales y sostenibles. En un contexto en el que la moda y el diseño se alejan cada vez más de la producción masiva, la feria da a conocer el trabajo de los artesanos que apuestan por materiales nobles, procesos cuidadosos y un compromiso con el respeto al entorno.
Además de su carácter artístico y cultural, la Feria de Otoño también se anticipa a las festividades navideñas, ofreciendo productos ideales para regalar durante la temporada de fin de año. Los visitantes podrán encontrar detalles exclusivos que van desde artículos de decoración hasta joyas personalizadas.
Sorteos y premios para los visitantes
Para hacer la experiencia aún más atractiva, este año los asistentes podrán participar en sorteos a través de las redes sociales oficiales de la feria en Instagram y Facebook. Los premios, que suman un total de 1.500 euros en vales de compra, podrán ser canjeados directamente en los stands de los artesanos, lo que permite a los afortunados llevarse a casa una pieza de la feria de manera inmediata.
Con esta nueva edición, la Feria de Otoño no solo se consolida como un referente de la artesanía en la capital, sino que también invita a redescubrir la riqueza y el valor de lo hecho a mano, elevando la importancia de los oficios tradicionales en un mundo cada vez más digitalizado. Sin duda, una oportunidad única para disfrutar de la creatividad, la calidad y el espíritu de la artesanía española.
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González
- Madrid corre por los animales: el Perrotón 2025 reúne a miles de 'dog lovers' contra el abandono este domingo
- Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros
- Eric Clapton vuelve a Madrid en 2026 tras 20 años: concierto en el Movistar Arena y venta de entradas
- Cuando la Casa de Campo era el epicentro de la arquitectura de vanguardia en la España franquista
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy