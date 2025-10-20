El PSOE pone fin a su batalla judicial contra Montegancedo, el proyecto de 1.000 viviendas en Pozuelo

El PSOE de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha desistido del recurso interpuesto en diciembre de 2024 contra la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico de Montegancedo, un proyecto que prevé la construcción de más de 1.000 viviendas —300 de ellas públicas— promovido por Aedas Homes y Pryconsa en colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Según el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que ha tenido acceso EFE, los socialistas han retirado este mes su recurso de apelación frente al auto dictado hace un año por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, que inadmitió la demanda por haber sido presentada "fuera de plazo".

El desarrollo de Montegancedo, situado al suroeste del municipio —entre la M-40 y las urbanizaciones La Cabaña y Montepríncipe—, permanece paralizado desde julio de 2024 por una suspensión cautelar decretada a raíz del recurso de Ecologistas en Acción, que alegó que el área afectada es de "gran valor botánico y ecológico".

El recurso inicial del PSOE fue presentado ante el Juzgado nº 17, aunque posteriormente se acumuló con la demanda de la organización ecologista en el nº 9.

Los socialistas mantienen su rechazo

Pese al desistimiento, el PSOE de Pozuelo ha reiterado su oposición al proyecto. Fuentes del partido citadas por EFE defienden que "la zona donde se ubica es un bosque mediterráneo de gran valor ambiental que debería estar protegido". Además, advierten de que la urbanización implicaría la tala de cerca de mil árboles, principalmente pinos y encinas.

Los socialistas confían en que el procedimiento judicial abierto por Ecologistas en Acción logre la paralización definitiva del desarrollo.

Los propietarios y vecinos celebran la decisión

Por su parte, la Asociación de Propietarios de Montegancedo ha celebrado el desistimiento del PSOE, al considerar que "impere la razón en el PSOE de Pozuelo de Alarcón" y que la decisión es "una buena noticia", ya que el nuevo barrio permitirá "facilitar el acceso a más de 1.000 familias" en un contexto de escasez de vivienda.

También la plataforma vecinal "Vive La Cabaña Montegancedo", integrada por vecinos, asociaciones y entidades favorables al desarrollo, ha valorado positivamente el gesto. Su portavoz, Carmen García Palomino, sostiene que "por fin el PSOE de Pozuelo ha primado el interés general frente al interés de unos pocos".

El Ayuntamiento defiende la legalidad del plan

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, defendió hace unos meses que Montegancedo "cuenta con todos los informes favorables" y que se trata de una parcela privada en la que el Ayuntamiento tiene parte del aprovechamiento urbanístico. Recordó además que el planeamiento se aprobó en 2002 y subrayó que "estas viviendas son fundamentales para la ciudad y se han paralizado por razones ideológicas".