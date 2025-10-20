El PP denuncia al alcalde de Parla y tres concejales por presunto uso indebido de fondos públicos

El Partido Popular de Parla ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del área Getafe-Leganés contra el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), y tres de sus concejales por un presunto delito de prevaricación en el uso indebido de fondos del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). La denuncia señala que se habrían destinado más de 80.000 euros de este fondo, que por ley debe usarse exclusivamente para fines urbanísticos o sociales vinculados a la vivienda, al pago de gastos corrientes del Ayuntamiento, como mobiliario, carpas, material deportivo y equipos tecnológicos.

Según el escrito presentado, entre las adquisiciones presuntamente irregulares realizadas durante el año 2024 se encuentran la compra de mobiliario de oficina por 17.849,97 euros, 30 carpas de textil plegables por 18.137,90 euros, material deportivo por 11.285,04 euros, emisoras de telecomunicación para Protección Civil por 16.664,12 euros y un sistema de radiofrecuencia RFID para la biblioteca por valor de 16.806,90 euros. Estos gastos se habrían financiado con bienes procedentes del PMS, a pesar de que la ley establece que este patrimonio debe destinarse prioritariamente a la promoción de vivienda protegida y, de forma subsidiaria, a otros fines urbanísticos de interés social.

La denuncia también alcanza a los concejales Andrés Correa, responsable de Recursos Humanos, Economía, Hacienda, Participación Ciudadana y Atención a la Ciudadanía; Gema Isabel Torres, edil de Limpieza Viaria y Mantenimiento de Edificios Municipales; y Gema García Torres, concejala de Presidencia, Cultura, Comercio e Interculturalidad. El PP afirma que estas actuaciones vulneran la legislación vigente, ya que los bienes que integran el PMS no son de libre disposición y no pueden desviarse hacia usos meramente financieros o ajenos a su finalidad legal. Además, destaca que la Intervención municipal advirtió en reiteradas ocasiones al equipo de Gobierno sobre la ilegalidad de estas prácticas, sin que se corrigiera la gestión.

La formación popular recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el producto de las enajenaciones de terrenos del PMS no puede destinarse a cualquier fin, por loable o razonable que parezca, y cita al Tribunal de Cuentas, que establece la obligación de identificar correctamente las inversiones financiadas con ingresos del PMS para evitar la descapitalización del fondo. La denuncia detalla que los ediles aprobaron los decretos 1207, 1297, 1352, 1920 y 2499 durante 2024, vulnerando de forma deliberada y consciente la normativa urbanística, incluso después de las advertencias expresas recogidas en los informes de la Intervención municipal.

El portavoz del PP de Parla, Héctor Carracedo, ha asegurado que su grupo fiscalizará cada euro que se gaste el PSOE con el dinero de todos los vecinos, señalando que se trata de posibles irregularidades en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, un dinero que debe destinarse a vivienda o urbanismo y que el equipo de Gobierno ha empleado en gasto corriente como mobiliario. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han afirmado que no tienen constancia oficial de la denuncia, más allá de lo publicado por un medio afín al Partido Popular, al que acusan de carecer de objetividad. Aseguran que todas las actuaciones del Gobierno municipal están avaladas por los informes técnicos y jurídicos correspondientes.