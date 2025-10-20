Madrid refuerza la vigilancia por gripe aviar tras detectar brotes en Valdemoro y aves silvestres en Alcobendas, Móstoles y Alcorcón

La Comunidad de Madrid ha activado medidas específicas de protección ante la gripe aviar tras confirmar tres brotes del virus H5N1 en apenas un mes. Los focos se han detectado en una granja de Valdemoro y en aves silvestres en Alcobendas, Móstoles y Alcorcón, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Medidas de prevención en 14 municipios

Ante el avance de la enfermedad, el Ejecutivo autonómico ha ampliado las restricciones a Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Boadilla del Monte, Arroyomolinos, Alcorcón, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid, Sevilla la Nueva, Getafe y parte del suroeste de la ciudad de Madrid, según figura en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Las nuevas medidas incluyen la prohibición del uso de aves de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como reclamo de caza, así como la cría conjunta de patos, gansos y otras especies de corral, tanto en interiores como al aire libre.

También queda prohibido el suministro de agua procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo si está tratada para garantizar la inactivación del virus, y se insta a reforzar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas, limitando las visitas y aplicando estrictos protocolos de limpieza y desinfección.

Asimismo, se prohíbe la presencia de aves de corral o cautivas en ferias, certámenes ganaderos, exposiciones o celebraciones culturales al aire libre, conforme a la Ley 8/2003 de sanidad animal. Estas restricciones estarán vigentes hasta el 11 de noviembre.

Tres focos en un mes: de Alcobendas a Alcorcón

El primero de los casos se detectó el 22 de septiembre en un parque de Alcobendas, donde aparecieron aves silvestres infectadas. Días después, el 1 de octubre, se confirmó un brote en una explotación avícola de Valdemoro, donde se vieron afectadas más de 400.000 gallinas.

El 13 de octubre se localizaron dos nuevos focos en Móstoles y Alcorcón, en aves silvestres —seis ocas y tres gansos del Nilo—, lo que elevó la alerta sanitaria en la región.

Virus de alta patogenicidad y baja transmisión a humanos

La Consejería recuerda que el virus detectado corresponde al subtipo H5N1 de alta patogenicidad, una forma especialmente contagiosa entre aves, con una alta mortalidad en 24 horas en explotaciones comerciales.

Pese a su gravedad en el ámbito animal, las autoridades precisan que la capacidad de transmisión a humanos es muy reducida. "Hasta la fecha no hay evidencias de que el subtipo H5N1 tenga capacidad zoonósica significativa", señala el departamento autonómico.

Asimismo, recuerdan que el virus no se transmite por el consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados.