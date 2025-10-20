Madrid reclama al Gobierno que autorice a universitarios dar clases de Matemáticas en institutos ante la falta de profesores

En el pasado Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció lo que bautizó como un plan de rescate de las matemáticas. Entre las medidas de ese plan, una de las más comentadas fue la obligación de introducir diez minutos diarios de cálculo mental en las aulas de Primaria. Pero la iniciativa contempla otras cuestiones para abordar lo que se considera un problema con dos patas principales: una escasez “tremenda” de profesores y la deficiencia en la forma de enseñar la asignatura.

En la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se habla de una “emergencia nacional”. Por eso se ha pedido al Gobierno que se involucre particularmente en paliar esa falta de docentes, para lo que sugiere tomar medidas “creativas” que escapan a las competencias autonómicas. El consejero del ramo, Emilio Viciana, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la que le reclama, entre otras cuestiones, que autorice que estudiantes universitarios puedan impartir clases de la asignatura en colegios e institutos aun antes de acabar el grado.

Se trataría, en concreto, de alumnos desde el tercer curso del grado de Matemáticas o de ciertas ingenierías pudieran incorporarse a las aulas no solo de Primaria, también en los institutos, con una breve formación previa si se considera necesario. En el Gobierno madrileño se asume que no es la panacea, pero sí se cree que ayudaría a paliar un déficit estructural de docentes al que, no obstante, no se pone cifras. Ahora mismo, trasladan desde el departamento que dirige Viciana, no hay ningún puesto descubierto, pero se aguarda con inquietud lo que pueda pasar en febrero, cuando se eleva el nivel de bajas, y, más aún, a largo plazo.

Los estudiantes universitarios no son el único colectivo al que se apunta. Desde la Consejería también se sugiere la posibilidad de rescatar a profesores de Matemáticas jubilados y de permitir que en el caso concreto de esta asignatura se permita a graduados de ciertas carreras técnicas como determinadas ingenierías a ejercer como profesores sin necesidad de obtener el máster habilitante. Ambas medidas requieren de cambios legales competencia del Gobierno central.

En el primer caso, entienden en el Ejecutivo regional que la medida se alinea con planteamientos ya en marcha en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendentes a la regulación de fórmulas de jubilación flexibles. Se trataría de acelerar y concretar para el caso de la enseñanza de las Matemáticas algún sistema que compatibilice la actividad con el cobro de la pensión, siempre de manera voluntaria.

Respecto a la predisposición de docentes ya retirados a volver a las aulas, en la consejería admiten que la basan en mero optimismo. Consideran que la situación de una persona de 60 o 65 no es la misma que hace 30 años y entienden que sistemas que permitan que den clases con menor intensidad, unas horas a la semana podrían ser atractivos para algunos de ellos y ayudar a paliar el problema.

En cuanto a la supresión del máster habilitante para dar clases en Secundaria, recuerdan que fue una medida que ya se puso en marcha de forma provisional y temporal durante la pandemia de manera "muy exitosa". Se circunscribiría a la asignatura de Matemáticas y a ciertas titulaciones y se trataría de una medida adoptada de manera excepcional.

A la espera de respuesta del ministerio

Estas medidas ya fueron esbozadas por la propia Ayuso en septiembre. De lo que se trata ahora, con el envío de la carta al ministerio, es de que Alegría dé una contestación oficial. "Si el Ministerio no lo ve, que conteste al menos", es la postura en el Gobierno regional.

Entretanto, se trabaja en la elaboración de guías y en el diseño de actividades, dentro de la formación continua del profesorado, pensados para mejorar la didáctica de la asignatura tanto entre los profesores que se incorporen como en los que ya ejercen. Desde la Consejería se resalta que tanto los Centros Territoriales de Innovación y Formación, los conocidos como CTIF de las cinco Direcciones de Área Territorial, como el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) cuentan en su programación con cursos en este sentido.

Asimismo, en las próximas semanas todos los centros públicos y concertados de la región recibirán guías de los contenidos básicos de cada curso. Se están poniendo en marcha también guías didácticas para la enseñanza de esos contenidos. Y se han elaborado ya instrucciones para que los alumnos dediquen diez minutos diarios a la práctica del cálculo mental.