TIEMPO
Madrid se prepara para una semana de inestabilidad en los cielos: este es el pronóstico de la AEMET
Las precipitaciones amenazan la capital
El buen tiempo en Madrid podría estar tocando a su fin. Ya la semana pasada los cielos nublados y algunas precipitaciones nos recordaron que estamos en otoño, pese al sol y la buena temperatura que nos acompañan durante prácticamente todo el mes de octubre. No obstante, esta situación podría estar a punto de cambiar, dando portazo a los últimos 'restos del verano' que aún persistían en la ciudad.
Este lunes, el contexto sí será bastante similar a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Con unas temperaturas máximas de veintitrés grados centígrados, la única variación vendrá de la mano de algunos nubarrones que oscurecerán el ambiente durante la tarde. La lluvia, en cualquier caso, no llegará a la capital en la jornada de hoy.
¿Cuándo empezará a llover en Madrid?
A partir de mañana, martes, será cuando el tiempo en Madrid empiece a caminar hacia el más puro otoño. La madrugada estará marcada por la lluvia, con cielos oscuros que ya no abandonarán la urbe hasta la próxima semana. Más vale disfrutar del sol durante la tarde de hoy, ya que la previsión indica que no volveremos a saludarle hasta dentro de una temporada.
El grueso de las precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), llegará durante el fin de semana. El viernes y el sábado los chubascos incomodarán a los madrileños, que tendrán que buscar planes bajo techo para disfrutar de sus días libres. En cuanto a las temperaturas, el gran descenso se producirá el lunes, día en el que los termómetros no sobrepasarán los diecisiete grados.
