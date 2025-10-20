Madrid no remitirá al Ministerio de Sanidad datos sobre cribados porque ve en la solicitud una "estrategia política"

Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. No esta aún resuelta la pelea por el registro de médicos objetores de conciencia al aborto y ya está abierto un nuevo frente, esta vez a costa de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. Hace un par de semanas, tras el estallido de la polémica por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, el ministerio que dirige Mónica García exigió a las comunidades autónomas que le remitiera los datos de los últimos cinco años de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix para "garantizar que funcionan como tienen que funcionar". La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha contestado hoy que Madrid no los remitirá por considerar que la solicitud responde a planteamientos políticos.

"No vamos a contribuir a una iniciativa que, lejos de mejorar los programas, parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y de distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio", afirma Matute en una misiva remitida hoy a la ministra de Sanidad. En el texto, la consejera madrileña recuerda que los programas de cribado son competencia autonómica y que o existe ni obligación legal ni acuerdo formal del Consejo Interterritorial de Salud que obligue a ello.

"En lugar de afrontar estas cuestiones urgentes, el Ministerio opta ahora por fiscalizar y 'manosear' de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas en materia de cribados", añade la responsable de la sanidad madrileña, quien lamenta que la petición de García no aporta "valor añadido alguno", genera "inquietud" entre pacientes y entidades científicas y supone "un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funcionan y salvan vidas".

Matute señala en la carta, además, que el Ministerio no ha concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida de los datos solicitados. "Según comunicaciones recientes del propio Ministerio —como la remitida el 20 de agosto de 2025 por la Jefa de Servicio de la Unidad de Programas de Cribado Poblacional—, el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, aprobado en la Ponencia de Cribados del CISNS, se encuentra actualmente en proceso de revisión debido a las dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas", apunta.

Frente a ello, llama a García a trabajar en lo que considera "los verdaderos problemas" del sistema nacional de salud, entre los que enumera la falta de médicos y profesionales sanitarios, la ausencia de financiación para medidas impulsadas desde el propio ministerio o el bloqueo en la negociación de un estatuto marco de los profesionales sanitarios.

"Esta Consejería mantiene, como siempre, la máxima transparencia y colaboración institucional con el Ministerio y con las demás comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero entiende que la cooperación debe basarse en el respeto competencial y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública", concluye Matute.