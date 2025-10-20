SECTOR EN AUGE
Madrid lanza la tercera edición de 'Cazacracks' para descubrir a los nuevos talentos del videojuego
El Ayuntamiento de Madrid impulsa la tercera edición de Cazacracks, una iniciativa de Madrid in Game que recorrerá centros educativos para despertar vocaciones en el sector del videojuego y conectar a los estudiantes con universidades y empresas del sector
El futuro del videojuego se escribe en Madrid. La capital se prepara para acoger una nueva edición de Cazacracks, el programa que busca descubrir a los jóvenes talentos que transformarán la industria del gaming. Promovido por el Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid in Game, este proyecto combina formación, competición y orientación profesional para acercar a los estudiantes a un sector que no deja de crecer y reinventarse.
Un sector en expansión constante
Desde su nacimiento hace más de medio siglo, la industria del videojuego no ha dejado de crecer, creando nuevos oficios, especialidades y áreas de negocio que van mucho más allá del desarrollo o los deportes electrónicos. Incluso, se ha generado una amploa cantidad de empleos en el mundo gamer. Programadores, diseñadores, narradores, artistas digitales, especialistas en sonido, analistas de datos, responsables de marketing o productores forman parte de un ecosistema profesional que mueve miles de millones de euros cada año. Por eso, Cazacracks quiere ayudar a los jóvenes a encontrar su talento y conectar con las universidades y centros formativos que ofrecen grados y másteres especializados en la Comunidad de Madrid.
Cazacracks sale a la caza del talento gamer
Durante las próximas semanas, el comando Cazacracks recorrerá más de treinta centros educativos madrileños para descubrir a los futuros profesionales del sector. A través de una experiencia gamificada inspirada en clásicos como Arkanoid o Breakout, los estudiantes deberán superar niveles, desbloquear monumentos icónicos de Madrid y conocer, jugando, las diferentes áreas de la industria.
"Queremos que los jóvenes conozcan las salidas profesionales que ofrece esta industria, desde la programación y el diseño artístico hasta la narrativa o la producción", explica Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento. "El videojuego es un sector en crecimiento constante, y necesitamos formar a las personas que liderarán su desarrollo en los próximos años", añade.
Las universidades, en el punto de encuentro
Una vez visitados todos los centros educativos, la siguiente cita de los Cazacracks será en el Campus del Videojuego de Madrid in Game, durante el fin de semana del Summit de la ciudad, los días 27 y 28 de octubre.
Allí se darán cita las principales universidades y escuelas de la Comunidad de Madrid, que explicarán a los futuros cracks del sector cómo sus programas educativos pueden ayudarles a convertirse en los próximos genios del videojuego. Durante 48 horas, los asistentes podrán conocer en persona a profesores, orientadores y compañeros que les acompañarán en su formación y en su salto profesional al sector.
Madrid, capital académica del videojuego
Con más de 40 grados y másteres especializados, Madrid se ha consolidado como la capital académica del videojuego en España. Universidades, escuelas y centros de formación superior se han convertido en un polo de atracción para el talento nacional e internacional.
Empresas como Electronic Arts, 2K o Mediatonic ya se han instalado en la región, impulsando un ecosistema de innovación que sitúa a la Comunidad de Madrid entre los principales polos europeos de desarrollo y producción de videojuegos.
Cita final: 29 y 30 de octubre, el gran evento gamer
El broche final de Cazacracks llegará los días 29 y 30 de octubre con un evento abierto al público en el Campus del Videojuego de la Casa de Campo, donde se reunirán profesionales, estudiantes y aficionados.
Los visitantes podrán asistir a ponencias, participar en competiciones de eSports, descubrir proyectos innovadores desarrollados en la aceleradora Madrid in Game y conocer de primera mano la amplia oferta educativa y profesional del sector.
El programa incluirá además el Valorant Invitational, una competición organizada por Cazacracks junto a creadoras de contenido como Laurita Chicle, Rachelgi, Airyn y Theakalenia. Dos equipos clasificados previamente disputarán un torneo retransmitido en directo por el streamer Danikongi desde el Esports Center de Madrid in Game, abierto los siete días de la semana.
Claves de la iniciativa Cazacracks
- Organiza: Ayuntamiento de Madrid – Madrid in Game
- Fechas clave: 27-28 de octubre (oferta formativa) y 29-30 de octubre (evento final)
- Lugar: Campus del Videojuego, Casa de Campo
- Objetivo: Impulsar el talento joven y la formación en la industria del videojuego
- Participantes: Centros educativos, universidades y empresas del sector
