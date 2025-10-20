El Hospital Infantil Niño Jesús acoge este lunes un curso gratuito de primeros auxilios dirigido a padres

El Hospital Infantil Niño Jesús ha organizado para este lunes una nueva sesión de los cursos gratuitos de primeros auxilios dirigidos a padres e impartidos por pediatras del centro con amplia experiencia.

Así lo ha compartido el hospital en un comunicado, en el que ha señalado que el objetivo es formar a los progenitores para saber actuar en situaciones de urgencia como atragantamientos, convulsiones, dificultad para respirar, desmayos, fiebre, intoxicaciones o quemaduras.

Para simular estas situaciones se utilizarán muñecos de simulación con los que se practican maniobras de reanimación cardiopulmonar, o la maniobra de Heimlich para actuar ante un atragantamiento o asfixia. "Saber cómo actuar en estos puede prevenir secuelas importantes en sus hijos o, incluso, salvarles la vida", subrayan desde el hospital.

Asimismo, durante la sesión, los participantes también podrán despejar dudas sobre otro tipo de cuestiones: el uso de antitérmicos y antibióticos, las medidas para evitar contagio o qué botiquín hay que tener en casa.

Los padres y madres que han asistido ya a estos cursos gratuitos, financiados por la empresa Italfármaco, los han valorado con la puntuación máxima y aseguran que les ha resultado "muy útil" y que les da "tranquilidad y seguridad", según ha destacado el Hospital Infantil Niño Jesús. Los próximos cursos tendrán lugar en los meses de octubre y noviembre.