FORMACIÓN
El Hospital Infantil Niño Jesús acoge este lunes un curso gratuito de primeros auxilios dirigido a padres
El objetivo de esta acción es formar a los progenitores para saber actuar en situaciones como atragantamientos o convulsiones
EP
El Hospital Infantil Niño Jesús ha organizado para este lunes una nueva sesión de los cursos gratuitos de primeros auxilios dirigidos a padres e impartidos por pediatras del centro con amplia experiencia.
Así lo ha compartido el hospital en un comunicado, en el que ha señalado que el objetivo es formar a los progenitores para saber actuar en situaciones de urgencia como atragantamientos, convulsiones, dificultad para respirar, desmayos, fiebre, intoxicaciones o quemaduras.
Para simular estas situaciones se utilizarán muñecos de simulación con los que se practican maniobras de reanimación cardiopulmonar, o la maniobra de Heimlich para actuar ante un atragantamiento o asfixia. "Saber cómo actuar en estos puede prevenir secuelas importantes en sus hijos o, incluso, salvarles la vida", subrayan desde el hospital.
Asimismo, durante la sesión, los participantes también podrán despejar dudas sobre otro tipo de cuestiones: el uso de antitérmicos y antibióticos, las medidas para evitar contagio o qué botiquín hay que tener en casa.
Los padres y madres que han asistido ya a estos cursos gratuitos, financiados por la empresa Italfármaco, los han valorado con la puntuación máxima y aseguran que les ha resultado "muy útil" y que les da "tranquilidad y seguridad", según ha destacado el Hospital Infantil Niño Jesús. Los próximos cursos tendrán lugar en los meses de octubre y noviembre.
- El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: 'Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad
- La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste
- Carmen Romero, la socialista sevillana que se negó a ser la mera sombra de su marido Felipe González
- Madrid corre por los animales: el Perrotón 2025 reúne a miles de 'dog lovers' contra el abandono este domingo
- Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros
- Eric Clapton vuelve a Madrid en 2026 tras 20 años: concierto en el Movistar Arena y venta de entradas
- Cuando la Casa de Campo era el epicentro de la arquitectura de vanguardia en la España franquista
- El ginecólogo de 86 años que ha ayudado a parir a toda su familia: 'Ya no puedo estar mucho rato de pie, saco al niño y me voy