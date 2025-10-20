POLÍTICA SOCIAL
Madrid cierra el dispositivo para personas sin hogar en Barajas y reubicará a los usuarios en otros recursos
El centro Pinar de San José, en el distrito de Latina, dejará de acoger desde este lunes a las personas que dormían en el aeropuerto de Barajas
El Ayuntamiento asegura que todos los usuarios serán reubicados y no quedarán "desprotegidos"
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado este lunes el dispositivo temporal habilitado en el centro Pinar de San José (Latina) para atender a las personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Según ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, todos los usuarios han sido ya reubicados en otros recursos municipales y "ninguno quedará en situación de desprotección y desamparo".
El recurso se puso en marcha el pasado mes de julio para ofrecer alojamiento, manutención y atención social a quienes dormían en las instalaciones aeroportuarias. Desde entonces, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una intervención social individualizada con cada uno de los usuarios, según ha explicado el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, dirigida por José Fernández.
Reubicación y seguimiento social
El Consistorio detalla que el acompañamiento social ha permitido que "algunos usuarios hayan podido acceder a una vida autónoma", mientras que otros han sido derivados a plazas estables en centros de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar u otros recursos de atención prolongada.
El alcalde ha lamentado que el Ayuntamiento "haya tenido que afrontar en solitario una problemática dramática, dura y cruel como es la de las personas sin hogar". Almeida ha criticado además la falta de colaboración de Aena, al asegurar que "se desentendió del acuerdo" alcanzado con el Consistorio tras una reunión con su presidente. "Pese a ello, asumimos la responsabilidad y no dejamos a nadie atrás", ha afirmado.
Apertura de la Campaña del Frío
El cierre de Pinar de San José se produce antes de su reapertura el próximo 23 de noviembre, cuando volverá a funcionar como dispositivo de la Campaña del Frío, destinada cada invierno a reforzar la red de alojamiento municipal ante las bajas temperaturas.
