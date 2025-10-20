Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRÁFICO

Madrid activa un semáforo con inteligencia artificial en la A-5 para mejorar la seguridad peatonal

El Ayuntamiento pondrá en marcha este viernes el primer dispositivo inteligente de la autovía, que regulará el tráfico en función del número de peatones que esperan para cruzar

Madrid activa un semáforo con inteligencia artificial en la A-5 para mejorar la seguridad peatonal.

Madrid activa un semáforo con inteligencia artificial en la A-5 para mejorar la seguridad peatonal. / Ayuntamiento de Madrid

Javier Niño González

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid estrenará este viernes 24 de octubre un semáforo con inteligencia artificial (IA) en la A-5, a la altura de la calle Villagarcía, con el objetivo de facilitar el cruce de peatones, especialmente escolares, durante las obras que se desarrollan en la zona.

El sistema, pionero en este tramo de la autovía, ajustará automáticamente los tiempos de paso en función del número de personas que esperan para cruzar, gracias a un conjunto de cámaras con tecnología de reconocimiento inteligente.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado la información adelantada por El Mundo y ha explicado que este tipo de señalización permitirá regular el intenso tráfico de vehículos que circulan por la A-5, priorizando la seguridad peatonal.

"Lo que hace es regular las grandes masas de peatones y, por tanto, regularse en función de los peatones para que se pueda cruzar de una manera más eficaz", ha señalado Carabante.

Petición vecinal y modelo replicado en otros puntos de la ciudad

La instalación del semáforo responde a una demanda vecinal y de los centros escolares del entorno, cuyos alumnos deben atravesar la calzada mientras duran las obras. Carabante ha recordado que Madrid cuenta ya con otros semáforos inteligentes, como los que se activan en el entorno del Estadio Metropolitano durante grandes eventos deportivos o en la calle Princesa, donde la señalización ajusta el tiempo de paso según la concentración de peatones.

Avance de las obras y limitación de velocidad

El delegado ha asegurado que las obras de la A-5 avanzan "a buen ritmo" y que el túnel previsto en el proyecto se abrirá en noviembre del próximo año, momento en el que se prevé recuperar la normalidad del tráfico.

"Esos desvíos de tráfico y esos cambios de rasante al finalizar el año o a principios del que viene ya desaparecerán casi en su totalidad", ha indicado. La velocidad máxima permitida en este tramo será de 50 kilómetros por hora, una cifra que, según Carabante, responde a criterios técnicos de seguridad y es "adecuada" para las condiciones actuales de circulación.

