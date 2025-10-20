Fundación Mutua Madrileña lanza la 11ª edición del concurso 'Nos duele a todos' para estudiantes contra la violencia de género

La Fundación Mutua Madrileña convoca por undécimo año consecutivo su Concurso Nacional de Creatividad por la Igualdad y contra la Violencia de Género, Nos duele a todos, dirigido a estudiantes de enseñanzas medias en toda España. La iniciativa busca premiar la creatividad juvenil en formatos digitales como vídeo, audio, imagen o presentaciones animadas, para sensibilizar y prevenir la violencia de género desde las aulas.

Creatividad estudiantil contra la violencia de género

El concurso está abierto a alumnos mayores de 14 años que cursen ESO, Bachillerato o Formación Profesional (básica o de grado medio). Los participantes pueden inscribirse individualmente o en grupo hasta el 16 de marzo de 2026 a través de la web oficial www.nosdueleatodos.com

El objetivo principal de esta iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña es fomentar la conciencia social sobre conductas y relaciones tóxicas que pueden derivar en violencia de género, trabajando desde la educación para prevenir esta lacra. Según el estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital realizado en 2024 por la Fundación Mutua y la Guardia Civil, la mayoría de los casos de violencia sexual digital se producen entre los 13 y 21 años, justo el rango de edad al que se dirige esta convocatoria.

Premios, novedades y apoyo al profesorado

El concurso repartirá más de 10.000 euros en premios entre las categorías de primer, segundo y tercer premio, además de dos galardones especiales: la Categoría Especial a la Campaña Más Popular y la Categoría Especial Tolerancia Cero, esta última con la emisión del trabajo ganador en los canales de Atresmedia.

Como novedad en esta edición, se premiará al profesor o profesora que apadrine más trabajos con un iPad Air, para reconocer su labor en la promoción y sensibilización contra la violencia de género entre sus alumnos.

El jurado estará compuesto por expertos en igualdad, lucha contra la violencia de género, comunicación y publicidad, quienes valorarán especialmente la creatividad y el mensaje, independientemente del formato utilizado.

Ganadores de la edición de 'Nos duele a todos' de 2024 / Javier Valeiro | Mutua Madrileña

En la pasada edición, los ganadores en la categoría de enseñanzas medias fueron el vídeo No apartes la mirada, de Hugo Camúñez del IES Lope de Vega (Madrid), y el vídeo Pide ayuda, realizado por María Trelles y Cristian Muñoz del Colegio Severo Ochoa (Murcia).

Desde 2012, la Fundación Mutua Madrileña mantiene una línea prioritaria de acción social contra la violencia de género, apoyando tanto a ONG que ayudan a mujeres y menores víctimas como desarrollando campañas de sensibilización para erradicar esta violencia y promover el aislamiento social del maltratador.