CONCIENCIACIÓN
Fundación Mutua Madrileña lanza la 11ª edición del concurso 'Nos duele a todos' para estudiantes contra la violencia de género
Convocada para alumnos de ESO, Bachillerato y FP, la iniciativa reconoce la creatividad digital para sensibilizar y prevenir la violencia de género
La Fundación Mutua Madrileña convoca por undécimo año consecutivo su Concurso Nacional de Creatividad por la Igualdad y contra la Violencia de Género, Nos duele a todos, dirigido a estudiantes de enseñanzas medias en toda España. La iniciativa busca premiar la creatividad juvenil en formatos digitales como vídeo, audio, imagen o presentaciones animadas, para sensibilizar y prevenir la violencia de género desde las aulas.
Creatividad estudiantil contra la violencia de género
El concurso está abierto a alumnos mayores de 14 años que cursen ESO, Bachillerato o Formación Profesional (básica o de grado medio). Los participantes pueden inscribirse individualmente o en grupo hasta el 16 de marzo de 2026 a través de la web oficial www.nosdueleatodos.com
El objetivo principal de esta iniciativa de la Fundación Mutua Madrileña es fomentar la conciencia social sobre conductas y relaciones tóxicas que pueden derivar en violencia de género, trabajando desde la educación para prevenir esta lacra. Según el estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital realizado en 2024 por la Fundación Mutua y la Guardia Civil, la mayoría de los casos de violencia sexual digital se producen entre los 13 y 21 años, justo el rango de edad al que se dirige esta convocatoria.
Premios, novedades y apoyo al profesorado
El concurso repartirá más de 10.000 euros en premios entre las categorías de primer, segundo y tercer premio, además de dos galardones especiales: la Categoría Especial a la Campaña Más Popular y la Categoría Especial Tolerancia Cero, esta última con la emisión del trabajo ganador en los canales de Atresmedia.
Como novedad en esta edición, se premiará al profesor o profesora que apadrine más trabajos con un iPad Air, para reconocer su labor en la promoción y sensibilización contra la violencia de género entre sus alumnos.
El jurado estará compuesto por expertos en igualdad, lucha contra la violencia de género, comunicación y publicidad, quienes valorarán especialmente la creatividad y el mensaje, independientemente del formato utilizado.
En la pasada edición, los ganadores en la categoría de enseñanzas medias fueron el vídeo No apartes la mirada, de Hugo Camúñez del IES Lope de Vega (Madrid), y el vídeo Pide ayuda, realizado por María Trelles y Cristian Muñoz del Colegio Severo Ochoa (Murcia).
Desde 2012, la Fundación Mutua Madrileña mantiene una línea prioritaria de acción social contra la violencia de género, apoyando tanto a ONG que ayudan a mujeres y menores víctimas como desarrollando campañas de sensibilización para erradicar esta violencia y promover el aislamiento social del maltratador.
