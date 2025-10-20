CONCIERTO
Comunicado urgente de Aitana para la preventa de entradas de 'Cuarto Azul World Tour': esta es la hora en la que estarán disponibles
La artista ha comunicado en su perfil de Instagram que la incidencia técnica que está experimentando GTS España está influyendo a la preventa de sus entradas
GTS España ha informado a través de sus redes sociales que, debido a una incidencia técnica a nivel global de los servidores de los partners tecnológicos de compraventa, se ven obligados a detener de manera temporal a venta de entradas para los conciertos de sus artistas.
Entre ellos se encuentra Aitana, que hoy sacaba de la parrilla su primera tanda de entradas para los que fuesen clientes del banco Santander. Los que tenían la tarjeta de la artista podían comprar los tickets a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que los clientes del Santander se tenían que esperar a las 12:00 horas.
Sin embargo, dada la situación, ambas entradas de momento se encuentran en stand by. La propia artista ha comunicado en su perfil de Instagram que la incidencia técnica que está experimentando GTS España está influyendo a la preventa de sus entradas.
¿Cuándo estará disponible la preventa de entradas de Aitana?
De momento, no está clara la hora en la que se podrán adquirir. Los fans de La Oreja de Van Gogh son otros que están experimentando los estragos de este problema, pues no pueden comprar las entradas desde la web del Movistar Arena.
En su caso, el recinto ha comunicado que se suspende la venta hasta las 16:00 horas de la tarde, por lo que podemos intuir que las de Aitana también se podrán conseguir sobre esa franja horaria. La cantante pasará el 11 de septiembre por el Movistar Arena de Madrid, pero todavía quedan pendientes varias fechas, ampliaciones de aforo y sorpresas que la artista debe revelar de cara al comienzo del tour.
