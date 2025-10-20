La Comunidad de Madrid invierte 58 millones en terapias avanzadas y tiene un 25 % de peticiones de otras CCAA

La Comunidad de Madrid continúa liderando el avance en tratamientos médicos innovadores, con una inversión cercana a los 58 millones de euros en Terapias Avanzadas desde 2018. Esta estrategia, que ha permitido el acceso a tratamientos pioneros para pacientes tanto madrileños como de otras comunidades autónomas, ha beneficiado hasta el momento a 384 personas que, en muchos casos, no tenían otras opciones curativas disponibles.

Matute inaugura en el Hospital La Paz las IV Jornadas de la Red de Terapias Avanzadas. / Comunidad de Madrid

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado la importancia de esta inversión durante la inauguración de las IV Jornadas de la Red de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, celebradas en el Hospital público La Paz. En su intervención, Matute ha subrayado que la Comunidad fue pionera en garantizar un acceso equitativo a estas terapias, un campo en el que se sigue trabajando para potenciar la investigación, formación y la asistencia sanitaria.

Un compromiso con la innovación: terapias CAR-T

Una de las terapias más destacadas de este enfoque son las terapias CAR-T, utilizadas en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. La Comunidad de Madrid se encuentra a la vanguardia, con siete hospitales públicos habilitados para administrar estos tratamientos, lo que representa aproximadamente un tercio de los hospitales nacionales autorizados en España. Un dato relevante es que un 25 % de las solicitudes de pacientes oncológicos provienen de otras comunidades autónomas, lo que subraya la relevancia del sistema madrileño en el tratamiento de enfermedades complejas.

Además de las terapias CAR-T, la Comunidad de Madrid también ha apostado por las terapias avanzadas académicas, desarrolladas en colaboración con las fundaciones de investigación biomédica de hospitales e institutos de salud. Estos tratamientos han permitido, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Salud cuente con el primer medicamento autorizado de este tipo, desarrollado en el Hospital público Puerta de Hierro Majadahonda.

CRETA: el futuro de la medicina personalizada

Como parte de su compromiso por seguir a la vanguardia de la innovación médica, la Comunidad de Madrid está desarrollando el Centro Regional de Terapias Avanzadas (CRETA), que se ubicará en el Centro de Transfusión de la capital. Este centro, previsto para abrir en los próximos meses, aumentará significativamente la capacidad de producción de estos tratamientos, muchos de ellos nacidos en el ámbito académico, y apoyará la investigación en los centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Matute ha añadido que el CRETA permitirá consolidar a Madrid como un referente no solo en el tratamiento de enfermedades complejas, sino también en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, lo que supone una oportunidad para avanzar en la medicina personalizada.

Esta inversión no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también posiciona a la región como un referente en la investigación y tratamiento de enfermedades complejas. Con la puesta en marcha del CRETA, se espera que este impulso continúe, garantizando el acceso a tratamientos innovadores y manteniendo a la Comunidad de Madrid a la vanguardia en el ámbito sanitario.