Dónde y cómo comprar entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid: estos son los precios

El European Tour 2026 hará parada en la capital

Eric Clapton.

Eric Clapton. / ARCHIVO

Javier Quintana

Madrid

Eric Clapton volverá a Madrid veinte años después. El cantante, guitarrista y compositor de blues y rock británico actuará el próximo 7 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, cuyas gradas a buen seguro presentarán un aspecto privilegiado. El autor de Tears in Heaven hará parada en la capital como parte de su European Tour, en una vuelta a los escenarios de lo más esperada por sus fans. A sus 81 años, el de Ripley volverá a deleitar a sus seguidores tocando unos temas que ya son historia de la música internacional.

Clapton, que ha compartido estudio con grandes figuras de la música como Aretha Franklin, Elton John, Bob Dylan o Sting, se posiciona como el único artista que ha entrado hasta en tres ocasiones en el Rock & Roll Hall of Fame. Lo hizo como miembro de The Yardbirds, Cream y como solista. Por tanto, estamos hablando de una visita histórica a Goya, que acogerá uno de los conciertos más especiales de la historia del Palacio de Deportes de Madrid. El Palau Sant Jordi, en Barcelona, también recibirá a la leyenda el 10 de mayo.

Cómo y dónde comprar entradas para Eric Clapton en Madrid

Para todos aquellos que quieran vivir en directo la cita, hoy se activarán dos preventas en nuestro país:

  • Preventa Live Nation - Santander SMusic. Disponible para clientes con la tarjeta Santander Mastercard. Empieza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera desde las 09:45.
  • Preventa Registrados LiveNation.es. Comienza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 12:00, con sala de espera desde las 11:45.

En cuanto a la venta general, esta estará disponible desde este miércoles 22 de octubre a las 10 horas de la mañana, con una sala de espera abierta desde las 09.45 horas. Los portales oficiales para adquirirlas son: Ticketmaster, El Corte Inglés y LiveNation.es.

Precios para ver a la leyenda del rock en la capital

Tal y como ha señalado LiveNation, las entradas de Clapton en España oscilan entre los 45 y los 165 euros, con paquetes VIP que alcanzan, incluso, los 385:

Noticias relacionadas y más

  • PL1 Pista: 165 € + 22 € gastos
  • PL2 Grada: 145 € + 19,50 € gastos
  • PL3 Grada: 125 € + 16,50 € gastos
  • PL4 Pista B: 110 € + 14,50 € gastos
  • PL5 Grada: 95 € + 12,50 € gastos
  • PL6 Grada: 85 € + 11,50 € gastos
  • PL7 Grada: 45 € + 6 € gastos
  • VIP1 - Golg Hot Ticket: 230 € + 30,50 € gastos
  • VIP2 - Silver Hot Ticket: 200 € + 26,50 € gastos
  • VIP3 - Premium Lounge: 385 € + 51 € gastos
  • VIP4 - Express Pista: 215 € + 28,50 € gastos

