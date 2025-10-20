Ayuso firma un convenio para integrar digitalmente toda la administración regional en su viaje a Austin

En la última jornada de su viaje de cinco días a Austin, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un nuevo acuerdo en materia tecnológica. Tras los convenios suscritos el pasado viernes con Amazon Web Services y Cisco Systems y después de haber asistido a la clasificación y la carrera del Gran Premio de EEUU de Fórmula 1, Ayuso ha celebrado hoy la creación, junto a la multinacional estadounidense Cloudera, de un laboratorio de datos e Inteligencia Artificial que integrará a toda la Administración autonómica.

Desde el Gobierno regional definen el bautizado como Madrid Data & AI Hub como el proyecto "más avanzado de Europa" en términos de digitalización de una administración pública. De la mano de Cloudera, compañía con la que la Comunidad ya trabaja en temas sanitarios o de gestión del aforo de las estaciones o la seguridad de Metro, Madrid integrará en una plataforma datos de sanidad, educación, transporte, economía, justicia, medio ambiente y turismo.

"Que todo esto esté protegido de una manera significativa, me parece fundamental porque nos va a dar mayor participación ciudadana y más confianza en los datos", ha señalado la presidenta madrileña. "Los servicios que apliquemos a partir de ahora serán mucho más eficientes y personalizados, que es una de las claves de la digitalización".

El acuerdo ha sido rubricado en la sede de Cloudera por el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, y el director general de Cloudera en España y Portugal, Juan Carlos Sánchez de la Fuente, desplazados hasta Austin para la ocasión. Responsables del Gobierno madrileño y de la compañía tecnológica volverán a encontrarse en pocas semanas en Madrid para avanzar en el proyecto.

Entre otras cuestiones, el protocolo hoy presentado permitirá analizar datos para prevenir posibles casos de abandono escolar, reducir trámites en la administración de la justicia, planificar estrategias turísticas con mejor información o, en materia sanitaria, la alerta de temprana de epidemias, la detección precoz de casos de personas con discapacidad o un mejor seguimiento de pacientes oncológicos, según ha detallado Ayuso.

Proposición para dar cuenta de los viajes

La firma del acuerdo llega en un momento en que los partidos de la oposición regional, y algún ministro, como Óscar Puente, quien en su perfil de X se ha referido a ello en varias ocasiones, afilan sus críticas en torno a los viajes de la presidenta madrileña en general y a este a Austin en particular. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha incidido esta mañana en la coincidencia del viaje con su 47 cumpleaños, el pasado viernes. "Es la segunda vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid celebra su cumpleaños en Estados Unidos, una celebración que a mi modo de entender nos sale carísima a todos los madrileños", ha señalado.

Espinar ha dudado de que la visita vaya a tener alguna repercusión para mejorar el día a día de los madrileños y ha calificado estos viajes institucionales de "huidas emocionales" pagadas por todos los madrileños.

Desde Más Madrid, la portavoz regional, Manuela Bergerot, se ha referido también al cumpleaños de Ayuso, segunda ocasión, ha hecho notar, en que coincide con un viaje institucional a EEUU. Bergerot ha cuestionado la utilidad de un viaje con una agenda oficial "sin interés" que apenas incluye reuniones con empresas "con oficinas en Madrid" y la asistencia al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1.

Su formación, ha anunciado, va a presentar en la Asamblea regional una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a que ante cada viaje institucional de altos cargos de la Comunidad de Madrid realice un informe público previo en el que figuren los objetivos del viaje, los costes previstos y las personas que se trasladarán y una evaluación pública posterior. En ella se habría de valorar, "con criterios objetivos" el cumplimiento de los fines planteados antes del viaje y los beneficios que ha obtenido la ciudadanía madrileña por la realización de tal viaje.

La proposición de ley, no obstante, tiene bastantes pocos visos de prosperar ante lo adelantado por Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea madrileña, en la que tiene mayoría absoluta. Según ha explicado, la administración regional ya se somete a los controles tanto de la Intervención General de la Comunidad de Madrid como de órganos como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas. "Esperaremos a ver qué pretenden hacer, si pretenden quitar competencias a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, quitar competencias al Tribunal de Cuentas o quitar competencias a algún órgano de fiscalización de la Comunidad para presentar otro alternativo, porque a lo mejor lo que piden ya se hace", ha apuntado.

Pache ha defendido, además, la pertinencia del viaje de Ayuso a Austin. En el periplo, de cinco días, además de la visita de hoy a Cloudera, y la asistencia a la clasificación el sábado y la carrera el domingo del Gran Premio de EEUU de Fórmula 1, la dirigente madrileña ha pasado por las sedes en la capital texana de las compañías tecnológicas Amazon Web Services y Cisco Systems. Con la primera de estas compañías, la Comunidad ha puesto en marcha una iniciativa para que alumnos de Formación Profesional puedan formarse en inteligencia artificial generativa fuera de su horario lectivo a través de Madrid Aula Digital.

Con Cisco Systems, Ayuso firmó el viernes un protocolo de colaboración para reforzar la protección de información sensible de la Administración mediante nuevas tecnologías y desarrollar proyectos de transformación digital del sector público. El desarrollo de este convenio se irá concretando en acuerdos específicos más adelante.

La presidenta regional también tiene previsto antes de su regreso a Madrid visitar la Universidad de Texas y departir con el alcalde de Austin, el demócrata Kirk Watson.