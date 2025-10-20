Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Un atracador asalta a una mujer tras sacar dinero en Móstoles y dispara contra el hijo que intentaba evitarlo

El asaltante abordó a la víctima a plena luz del día cuando acababa de sacar dinero de un cajero. El hijo intentó evitar el robo y recibió un disparo

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Javier Niño González

EP

Madrid

La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a un hombre que el pasado viernes asaltó a una mujer en la localidad madrileña de Móstoles tras sacar dinero de un cajero automático y que llegó a disparar contra el hijo de la víctima cuando trató de impedir el robo del bolso.

El suceso ocurrió a mediodía, en la intersección entre las calles Nápoles y Egipto, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. La Sala CIMACC 091 recibió una llamada alertando de un robo con violencia en el que el autor había empleado un arma de fuego, tal y como adelantó El Mundo.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, madre e hijo habían retirado efectivo de un cajero y se dirigían a su domicilio cuando un hombre comenzó a seguirles. Antes de entrar en la vivienda, el sospechoso intentó arrebatarle el bolso a la mujer. En ese momento, el hijo intervino y se produjo un forcejeo durante el cual el ladrón sacó una pistola y efectuó un disparo.

El atacante huyó inmediatamente del lugar. El joven resultó herido con una quemadura en el gemelo de la pierna izquierda, mientras que su madre sufrió contusiones leves por el forcejeo. Ambos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial de Móstoles se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se han hecho cargo de la investigación, centrada ahora en la identificación y detención del presunto autor.

