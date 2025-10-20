Almeida anuncia que ya están ejecutados o en marcha los 96 nuevos equipamientos comprometidos hasta 2027

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que los 96 nuevos equipamientos municipales comprometidos hasta 2027 ya están finalizados o en construcción, cumpliendo así con los objetivos del Plan de Equipamientos Madrid Capital 21. Este ambicioso programa, impulsado por el Ayuntamiento, suma una inversión superior a 536 millones de euros.

En un acto celebrado este lunes y acompañado por la vicealcaldesa Inma Sanz y la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, Almeida ha hecho balance del plan iniciado en 2019, destacando que 77 de los nuevos equipamientos ya están operativos y 19 más se encuentran actualmente en ejecución.

Más de 500 millones para transformar Madrid

Almeida ha calificado esta estrategia como “la transformación más ambiciosa de cualquier gobierno municipal en materia de dotaciones”, subrayando el esfuerzo presupuestario extraordinario y el impacto directo sobre la calidad de vida de los madrileños.

El plan incluye una amplia variedad de instalaciones: centros culturales y juveniles, equipamientos deportivos, escuelas infantiles, centros de mayores y servicios sociales, bibliotecas, comisarías integrales, bases operativas de SAMUR-PC, parques de bomberos y oficinas administrativas, entre otros.

Almeida anuncia que los 96 nuevos equipamientos comprometidos hasta 2027 están ya finalizados o en construcción / RAFA ALBARRAN | Ayuntamiento de Madrid

Uno de los ejes estratégicos del plan es el reequilibrio territorial. De los 96 nuevos equipamientos, 45 están situados en distritos del sur y del este, como Usera, Puente de Vallecas, CarabanchelVillaverde, Villa de Vallecas o San Blas-Canillejas, respondiendo a las necesidades de zonas históricamente menos dotadas.

En total, el Ayuntamiento ha ejecutado o iniciado la construcción de:

34 equipamientos sociales

21 instalaciones de seguridad y emergencias

15 deportivos

12 culturales

Además de varios centros administrativos y de innovación.

Más de 100 dotaciones antes de 2027

El Plan Madrid Capital 21 nació con el objetivo de desplegar al menos 96 nuevos equipamientos hasta 2027, pero el Ayuntamiento ha confirmado que esa cifra se superará antes del final del mandato, alcanzando más de 100 instalaciones nuevas.

Esta es la primera vez que el Consistorio desarrolla una planificación a ocho años vista para dotaciones públicas, abierta a ajustes en función de las necesidades de los distritos y la evolución de la ciudad. De hecho, algunas dotaciones no previstas inicialmente se han incorporado al plan, como el nuevo centro cultural y juvenil en Canal de Panamá (Ciudad Lineal), cuya obra acaba de comenzar.