RUTA POR LA SIERRA DE MADRID
El yacimiento visigodo de La Cabilda ofrece una visita guiada para descubrir la historia de Hoyo de Manzanares
La actividad, recomendada a partir de 12 años, se celebra este domingo con un recorrido de un kilómetro entre el casco urbano y el yacimiento
EP
El yacimiento arqueológico de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares (Madrid), celebra hoy una visita guiada que invita a conocer los orígenes y la historia del municipio a través de su patrimonio.
Según informa el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, la actividad tiene lugar de 11:00 a 13:00 horas y está recomendada para mayores de 12 años. La participación requiere inscripción previa.
El recorrido, de poco más de un kilómetro, parte de la Plaza Mayor y continúa por el casco urbano hasta llegar al yacimiento. Durante el trayecto, las arqueólogas Sandra y Lucía explican la evolución del paisaje y del núcleo urbano, desde el trazado de las calles modernas hasta los vestigios dejados por los primeros pobladores.
Una vez en el yacimiento, los asistentes recorren los restos de la antigua aldea visigoda y descubren cómo sus habitantes se preparaban para los meses fríos: recogían frutos, reforzaban sus viviendas de piedra y barro, almacenaban víveres o se reunían junto al fuego en las noches de otoño.
El yacimiento de La Cabilda es uno de los principales enclaves arqueológicos del municipio y un punto de interés cultural en la Sierra de Madrid. Con estas visitas guiadas, el Ayuntamiento busca acercar la historia local al público y fomentar la conservación del patrimonio histórico.
