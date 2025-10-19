Vecinos de Colmenar y Tres Cantos claman contra la construcción de la planta de biogás: "No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica"

"Imagínate comprar una vivienda y enterarte meses después de que te quieren plantar una enorme 'chimenea' de compuesto químicos al lado de casa. Pues en esas estamos". Así resume Isabel, vecina del Nuevo Tres Cantos, a El Periódico de España la angustia con la que vive la posibilidad, cada vez más real, de la construcción de una macroplanta de biogás entre los términos municipales de Colmenar Viejo y Tres Cantos. "Me parece surrealista que un proyecto de esta envergadura se vaya a levantar entre dos poblaciones tan grandes y, encima, sin someterse a estudios que detallen con precisión las posibles consecuencias que puede tener para los vecinos", explica.

La polémica por esta construcción -- proyectada para el año 2026 y promovida por Enagás y PreZero -- no cesa. El conflicto social en esta zona norte de la Comunidad de Madrid es cada vez mayor. Esta planta de biogás, de unas dimensiones equivalentes a dieciocho campos de fútbol, podría tener un impacto adverso en la salud de los colmenareños y tricantinos debido a las emisiones de gases tóxicos, como óxido de nitrógeno, monóxido de carbono o partículas PM10 y PM2.5, que tienen un alto impacto en el rendimiento respiratorio. En este tipo de plantas se produce metano -- componente fundamental del gas natural -- para ser tratado como fuente de energía. Pero allí se generan, además, gases como dióxido de carbono, hidrógeno o sulfuro de hidrógeno. La hipotética presencia de estos compuestos en el aire, así como de amoniaco o gases cancerígenos como el tolueno o el benceno, también preocupa a los vecinos.

"Que las empresas pasen los filtros correspondientes"

"No quiero que mis hijos crezcan bajo una nube tóxica. Van a convertir un entorno privilegiado, conectado con el entorno rural, en la zona más contaminada de todo Madrid", opina Manuel, que también vive en Tres Cantos desde hace más de 30 años. "Lo mínimo es que se estudie todo bien y las empresas implicadas pasen los filtros correspondientes. Porque la sensación es de que esto se ha aprobado demasiado rápido y sin tener en cuenta los riesgos que conlleva", subraya.

El proyecto contempla la puesta en marcha de la macroplanta en 20 hectáreas de terreno localizadas a pocos cientos de metros de zonas residenciales. Allí se gestionarán cada año hasta 75.000 toneladas de residuos que podrían afectar gravemente a la calidad del aire de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Su cercanía con una gasolinera, la proximidad de un yacimiento paleontológico de relevancia y el incumplimiento de las recomendaciones del MITECO también inquietan a la ciudadanía.

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, ha corroborado la seguridad de la futura planta, y se ha comprometido a vigilar el cumplimiento de la normativa. Los vecinos, no obstante, se sienten algo abandonados por sus representantes políticos. "La realidad es que el alcalde no se posiciona en contra, hay un consentimiento claro para que la instalación salga adelante. El alcalde no ha puesto ningún tipo de traba administrativa, ni ha exigido ciertas cosas", explica a EPE David, miembro de la plataforma STOP Biogas 3CV.

El posible perjuicio a la salud público y al desarrollo del municipio

Enagás Renovable, una de las empresas promotoras, asegura la viabilidad medioambiental del proyecto, alegando que la tecnología que se utilizará en la planta está "más que probada". Además, sostiene que la construcción de la macroplanta permitirá "reducir en 15.000 toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera, produciendo a su vez biofertilizantes que pueden utilizarse en los campos". No obstante, los vecinos de la zona advierten de un expediente medioambiental "simplificado".

Futura localización de la planta, con Colmenar Viejo al fondo. / STOP 3CV

"Una de las cosas más llamativas de este proceso es que el expediente medioambiental está simplificado. Lo que pedimos es que el mismo sea ordinario", explican desde la plataforma, que en las próximas semanas emitirá una demanda contra el proyecto con el apoyo de la Asociación Vecinal de Tres Cantos y la Asociación Cultural 14 de abril, después de que el Juzgado de Primera Instancia de Colmenar Viejo aprobase un recurso impuesto el pasado mes de julio que tiene como fin revocar la utilidad pública de la planta. La aprobación del mismo impuso al Ayuntamiento de Colmenar la obligación de dar acceso al expediente relacionado con la obra.

El debate se ha extendido al plano político. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, se distanció hace meses del también 'popular' Blázquez y solicitó la reubicación de la planta en otro lugar. La posibilidad de que su construcción devalúe económicamente la zona preocupa a unos vecinos, que piden a las fuerzas políticas que sean más incisivas en el tema. "Ahora mismo la calidad de vida en esta zona es un lujo, y eso se nota en la proliferación de empresas y en el aumento del precio de la vivienda. Todo esto se puede ir al traste en un 'santiamén', y es algo que debería preocupar a los dos ayuntamientos", sostiene Manuel, que pide que se lleve a cabo "una consulta real con los afectados" y que se proporcione más información al respecto.

Denuncia ante las autoridades europeas

Un grupo de vecinos y vecinas de ambas localidades -- pertenecientes a la plataforma ciudadana -- presentaron hace meses una denuncia formal ante las autoridades europeas para que se investigue la concesión "irregular" y "abusiva" de una ayuda de hasta 3,2 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid -- con cargo a fondos europeos Next Generation -- para la creación de esta planta de biogás entre Colmenar Viejo y Tres Cantos. Los representantes de STOP Biogas piden que la revisión del proyecto sea "mucho más rigurosa".

Imagen de una de las manifestaciones convocadas para paralizar el proyecto. / STOP 3CV

Existen varios precedentes de casos similares en el país que han terminado de forma dispar. En año pasado en Cubas de la Sagra, tras meses de movilizaciones vecinales, la empresa Acciona retiró su proyecto de planta de biogás en la zona por "incompatibilidad urbanística", después de que el Ayuntamiento de la localidad emitiese un informe negativo que hacía "inviable" la construcción. El Gobierno autonómico recalcó en este caso la importancia de que la autoridad municipal aporte un informe favorable para que la empresa pueda adquirir autorización medioambiental para la puesta en marcha del centro de producción de biometano.

En la localidad albaceteña de Balsa de Ves, por contra, no se logró frenar un proyecto que ha tenido importantes consecuencias para el pueblo. La planta localizada allí trata casi 39.000 toneladas de residuos al año, generando fuertes olores y contaminación que han reducido su población casi en un 50%: de 222 habitantes a los 124 censados en 2024.

Manifestación el próximo domingo 26 de octubre

La plataforma STOP Biogas vuelve a convocar a los vecinos a una nueva manifestación, con el objetivo de que las autoridades escuchen al pueblo y eviten la instalación de esta planta. De nuevo bajo el lema "Ni tan grande, ni tan cerca", los manifestantes alzarán la voz para pedir que se garantice la salud de la ciudadanía. El recorrido comenzará en la Rotonda Avenida de los Remedios a las 11.30 horas de la mañana, el próximo domingo 26 de octubre.