El Real Madrid visita al dentista antes del clásico: optimismo con Mbappé y Mastantuono, pero sin Huijsen

Posiblemente, lo último que hubiera deseado Xabi Alonso en este regreso del parón de selecciones era toparse con una visita al Getafe, un equipo incómodo, que en más de una ocasión se le ha atragantado al conjunto blanco. "Siempre es una salida exigente, es un equipo muy competitivo, con un entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo", elogiaba Xabi Alonso en rueda de prensa al conjunto azulón. Un encuentro que se disputa en la jornada previa al gran clásico del próximo 26 de octubre, al que el Real Madrid desea llegar como líder de la competición después de la agónica victoria de los culés en el derbi catalán. Pero antes debe afrontar el compromiso ante un Getafe (domingo, 21.00 horas) que no consigue rascar un punto a los blancos desde hace cuatro temporadas.

Mbappé, en el foco

La gran preocupación del Real Madrid durante la semana previa al encuentro estuvo sobre el estado de salud de alguno de sus futbolistas capitales. Y, pese a que ninguno de ellos haya contraído una lesión de gravedad en esta ventana internacional, son varios los nombres que cuentan con un asterisco de cara a un tramo de temporada que puede ser decisivo en las aspiraciones de los blancos. En primer lugar, Kylian Mbappé, que sufrió un golpe en el tobillo en el encuentro ante el Villarreal, regresó de la concentración con la selección francesa por un nuevo problema en el tobillo ya afectado, tal y como explicó Didier Deschamps. El delantero, no obstante, tuvo tiempo para marcar un gol de bandera ante Uzbekistán, antes de completar su regreso a Madrid para ser sometido a pruebas. Desde el club descartaron una lesión importante, simplemente requeriría de unos días de descanso. “Todos los que fueron con la selección, a excepción de Dean, que tuvo que volver antes, han vuelto bien. Tanto ayer como hoy han podido entrenar", confesaba el técnico tolosarra en las horas previas al encuentro.

El futbolista francés Kylian Mbappé sentado en el suelo durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. / YOAN VALAT / EFE

Ahora, la duda en la cabeza de Xabi Alonso es si alinear de inicio o no al astro francés, con el clásico y los compromisos europeos en el horizonte (Juventus y Liverpool). Kylian se ha consagrado como líder del proyecto, atraviesa su mejor momento desde que llegara a la capital hace poco más de un año. Su registro goleador se acerca, y mucho, al del que un día fue su ídolo, Cristiano Ronaldo. “Ojalá algún día sueñen conmigo, como con Cristiano”, confesaba el francés en una entrevista ante Jorge Valdano. Además, ha generado una dupla letal junto a Arda Güler, que a medida que avanzan los encuentros adquiere mejor sintonía.

Otro de los que se ha ganado un puesto, hasta que el nivel de Jude Bellingham diga lo contrario, es Franco Mastantuono. Pero la presencia del argentino en el once es duda de cara al encuentro ante los azulones. También unas molestias ocasionadas en el encuentro ante el Villarreal le privaron de acudir a la llamada de la selección albiceleste. El '30' madridista, tras unos días de recuperación, regresó a los entrenamientos con el primer equipo este miércoles. Parece que todo quedará en manos de Xabi Alonso, pero el argentino ha completado cuatro entrenamientos con el grupo y podría ser de la partida en el Colisuem. A su favor, el Getafe es un equipo que impone una elevada intensidad y las características del argentino para igualar esa faceta del encuentro podrían decantar la elección.

En cambio, el que no tiene opciones de llegar el encuentro es Dean Huijsen. El central español acudió a la llamada de la selección española, pero las pruebas realizadas al futbolista en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas evidenciaron una lesión en el sóleo. En un primer momento, se esperaba su presencia en el encuentro ante la Juventus, pero a día de hoy nada es seguro. Ni tan siquiera su disponibilidad en el clásico del próximo 26 de octubre. De esta forma, Alonso podría perder a uno de sus pilares fundamentales en defensa, con un papel decisivo también en la salida de balón del equipo blanco.

Una victoria obligada antes del clásico

Uno de los que parte con ventaja para ocupar un puesto en el once de este domingo es Jude Bellingham. El inglés regresó a la titularidad frente al Atlético, pero, a posteriori, quedó más que claro que el futbolista no estaba en buen tono físico para afrontar un partido de esa dimensión. A partir de ahí, Alonso fue gestionando su entrada al campo, dotándole de pequeñas dosis de minutos. Ahora, tras dos semanas en las que no viajó con Inglaterra y permaneció en Valdebebas para recuperar su mejor nivel, podría regresar al once en el encuentro ante los azulones.

El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, durante un entrenamiento. / Javier Lizón / (EPA) EFE

"El Real Madrid es el mejor equipo del mundo, lo conozco bien y siempre tienen ambición por ganar cada partido. Va a ser un partido muy duro; en nuestra casa debemos hacernos fuertes e imponer nuestra intensidad. Con nuestra afición podemos hacer grandes cosas, estamos preparados", advertía Borja Mayoral, canterano del equipo blanco, en el medio árabe Erem News.

Un partido al que el Real Madrid llega con la necesidad de sumar la victoria para afrontar el encuentro ante el Barça de la siguiente jornada con ventaja en términos clasificatorios. Los blancos cuentan con 21 puntos, por los 22 que suman los de Hansi Flick con un encuentro más. La derrota en el derbi madrileño no pasó a mayores, debido a que los azulgrana se la pegaron en el Sánchez-Pizjuán en la jornada previa al parón de selecciones. No lo pondrá fácil un Getafe siempre combativo en este tipo de encuentros. Pese a que los blancos suman tres victorias consecutivas en sus visitas al Coliseum, el conjunto azulón es uno de esos incómodos, que plantea un partido intenso, algo que puede pasar factura a los blancos tras el regreso de las selecciones.