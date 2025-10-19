Madrid ha vuelto a transformarse este domingo en una gran dehesa. Desde primera hora de la mañana, miles de ovejas y cabras han recorrido el centro de la capital acompañadas por sus pastores en la XXXII edición de la Fiesta de la Trashumancia, una cita que reivindica desde hace tres décadas el valor de la ganadería extensiva y la protección de las vías pecuarias como corredores ecológicos.

Miles de ovejas y cabras recorren el centro de Madrid con sus pastores en la XXXII edición de la Fiesta de la Trashumancia. / EFE/Rodrigo Jiménez

El desfile, que comenzó a las 10.30 horas, ha reunido a más de 1.100 ovejas merinas y unas 200 cabras procedentes de diferentes regiones españolas. Los rebaños han partido de la Casa de Campo y han atravesado algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como la calle Mayor y la Puerta del Sol, hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde se ha celebrado el tradicional acto de entrega de maravedíes ante la sede del Ayuntamiento de Madrid.

Durante el recorrido, numerosos madrileños y visitantes se han acercado para presenciar una escena que recuerda los antiguos caminos ganaderos que atravesaban la capital. Junto al ganado, han participado pastores trashumantes y grupos de cultura popular procedentes de distintas comarcas del país, todos ellos unidos por la defensa de un modo de vida sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La Fiesta de la Trashumancia, organizada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza, cuenta con la colaboración de la Asociación Concejo de la Mesta, la Fundación MAVA, el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación WWF/Adena España.

Según ha recordado el Ayuntamiento, este evento nació en 1994 como una forma de reclamar ante las Cortes Generales la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias, que reconoció las cañadas, cordeles y veredas como bienes de dominio público. Tres décadas después, la celebración mantiene su carácter reivindicativo, destacando la ganadería extensiva como herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Con esta edición, Madrid reafirma su compromiso con la preservación de un patrimonio que suma 125.000 kilómetros de vías pecuarias y 425.000 hectáreas de superficie protegida para el pastoreo. La calle de Alcalá, por ejemplo, fue en su día un tramo de la Cañada Real Galiana o Riojana, desviada años atrás hacia los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas.

El rebaño regresará a lo largo de la tarde a la Casa de Campo, poniendo fin a una jornada en la que la capital ha recuperado, un año más, su vínculo histórico con el mundo rural.