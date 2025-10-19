Madrid rinde homenaje a Antonio Mercero con un ciclo de cine y una réplica de 'La cabina' en Chamberí

Madrid se sumerge este otoño en el universo de Antonio Mercero, figura esencial de la televisión y el cine español. La capital acoge un completo homenaje al creador de La cabina, con un ciclo audiovisual en el Centro Cultural Casa del Reloj (Arganzuela) y una réplica del célebre habitáculo rojo instalada en la plaza del Conde del Valle de Súchil, esquina con Arapiles, muy cerca del lugar donde se rodó la película.

Un clásico que hizo historia

Estrenada en 1972 y protagonizada por José Luis López Vázquez, La cabina se convirtió en una de las obras más perturbadoras de la televisión española y le valió a Mercero el Emmy Internacional al mejor telefilme en 1973. El relato, coescrito junto a José Luis Garci, consolidó al director vasco como uno de los grandes narradores de la pequeña pantalla.

En diciembre de 2021, tres años después del fallecimiento de Mercero, el Ayuntamiento de Madrid inauguró una reproducción de la famosa cabina, iniciativa impulsada por el guionista David Linares. La propuesta, respaldada por cineastas como Santiago Segura o Álex de la Iglesia, fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal en julio de 2018 y materializada en colaboración con la Fundación Telefónica y la Academia de Cine.

'Historias entre dos pantallas': un repaso por su legado

El ciclo ‘Historias entre dos pantallas’ dedica todos los miércoles de octubre, noviembre y diciembre a revisar la obra del cineasta, fallecido en Madrid en 2018 a los 82 años. Las proyecciones, con entrada libre hasta completar aforo, incluyen una presentación previa para contextualizar cada título.

El programa arranca el 22 de octubre con La cabina y continúa el 29 de octubre con ¿Y tú quién eres?, filme en el que Mercero exploró el alzhéimer, enfermedad que padeció en sus últimos años.

En noviembre se proyectarán Don Juan, mi querido fantasma (5), El tesoro (12), Espérame en el cielo (19) y un episodio de Manolito Gafotas (26).

El ciclo se cerrará en diciembre con La próxima estación (3), La guerra de papá (10) —visión infantil de la Guerra Civil— y Verano azul (17), icono generacional de la televisión española.

La emoción de contar

En paralelo, la Sala Primavera del mismo centro acoge hasta el 14 de noviembre la exposición ‘La emoción de contar’, comisariada por David García, coleccionista especializado en cultura audiovisual española. La muestra permite recorrer la trayectoria de Mercero desde sus primeros cortos hasta sus grandes éxitos televisivos, con materiales originales que ilustran una carrera reconocida con galardones como la Concha de Oro por Lección de arte (1962) o el citado Emmy por La cabina.