CARRERA SOLIDARIA
Madrid reúne a 4.000 corredores en la II Ruta 091 para apoyar la investigación de la ELA
La carrera solidaria, organizada por la Policía Nacional, destinará sus beneficios a la Fundación Luzón, que impulsa la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica
Madrid ha acogido este domingo la segunda edición de la carrera solidaria Ruta 091, en la que han participado alrededor de 4.000 corredores. El evento, impulsado por la Policía Nacional, tiene un fin benéfico: recaudar fondos para la Fundación Luzón, entidad dedicada a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
El acto de salida contó con la presencia del jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván Ruiz, y de los campeones mundiales de maratón y embajadores de Sports Santander, Abel Antón y Martín Fiz, entre otras personalidades.
La Ruta 091 nació en 2017 como una iniciativa solidaria promovida por la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Policía, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
En esta edición de 2025, la prueba se celebra en 45 ciudades españolas, con una participación global que superará los 50.000 corredores en sus distintas modalidades.
Solo en 2024, la Policía Nacional recaudó cerca de 560.000 euros, destinados a organizaciones benéficas locales en las 43 ciudades donde tuvo lugar la carrera el pasado año.
