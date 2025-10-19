Levante y Rayo, dos clones en el Ciutat de Valencia

El Levante y el Rayo Vallecano han empezado de forma idéntica el campeonato y llegan empatados a puntos al duelo del Ciutat de València, donde los locales buscan su primera victoria del curso en casa y los visitantes seguir su progresión en la clasificación.

Perdió el Levante ante el Barcelona y el Real Madrid y empató ante el Real Betis en sus primeras tres apariciones ante su hinchada y, como el Rayo Vallecano, solo ha logrado ganar fuera de casa.

El entrenador del Levante, Julián Calero, cuenta con toda la plantilla a su disposición. Los internacionales Mathew Ryan, Kervin Arriaga y Etta Eyong regresaron sanos tras participar con sus respectivas selecciones y estarán en el once titular, mientras que Matturro y Pampín se han recuperado a tiempo de sendas lesiones musculares.

No se esperan cambios en la formación inicial de Calero. El Levante ha encadenado un empate y un triunfo como visitante en las dos últimas jornadas y el entrenador madrileño parece haber encontrado su once ideal, con Iván Romero y Etta en plena racha goleadora, con cuatro y cinco goles, respectivamente.

Enfrente está el Rayo, que llega a este partido relajado después de disfrutar del parón tras las dos victorias seguidas logradas ante el Shkendija, de Macedonia del Norte, en la Liga Conferencia, y la Real Sociedad, en la Liga española.

Esas dos victorias, balsámicas, sirvieron para calmar los ánimos dentro del vestuario rayista y reforzar la confianza en el trabajo que están haciendo en una temporada de máxima exigencia con tres competiciones en juego.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, sigue contando para este partido con las bajas del defensa brasileño Luiz Felipe y el senegalés Nobel Mendy, ambos lesionados, por lo que para el centro de la zaga todo apunta que seguirá actuando el senegalés Pathé Ciss.

En el apartado ofensivo Jorge de Frutos, tras acudir a la llamada de la selección española, será una de las bazas atacantes del Rayo, una línea por detrás del brasileño Alemão, que aún no se ha estrenado a nivel realizador con el equipo madrileño tras cinco partidos.

La principal duda reside en el extremo izquierdo ya que Álvaro García solo se ha ejercitado con el grupo en el último entrenamiento tras superar unas molestias musculares que le han mantenido al margen de sus compañeros los últimos días. Si no jugase su sustituto podría ser Fran Pérez, que viene haciendo méritos para ser un jugador importante este curso.