La incorporación de Ouigo dispara el número de pasajeros de alta velocidad en las conexiones de Madrid con el sur y el sureste

La competencia plena en la alta velocidad ferroviaria ha disparado el número pasajeros, en concreto un 15,2 % anual al cierre del segundo trimestre de 2025, con 11,8 millones de viajeros. Ese crecimiento ha sido especialmente significativo en los dos últimos corredores en los que Ouigo ha empezado a operar. Así, en el corredor Madrid-Alicante-Murcia, donde la compañía francesa de bajo coste empezó a unir la capital murciana con Madrid en septiembre de 2024, el crecimiento de viajeros ha sido del 21,8 %.

Y en el corredor Madrid-Andalucía, donde Ouigo desembarcó a principios de año, el número de pasajeros ha aumentado en un 20,8 en la relación de la capital española con Sevilla, y en un 13,5 % en la conexión con Málaga y Granada, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su informe trimestral sobre transporte por ferrocarril.

En términos globales, la red de alta velocidad alcanzó cifras sin precedentes en el segundo trimestre de este año. Los corredores Madrid-Barcelona (3,9 millones de viajeros), Madrid-Sevilla (1,6 millones) y Madrid-Málaga/Granada (1,5 millones) alcanzaron sus máximos históricos. Por su parte, los corredores Madrid-Valencia (1,6 millones) y Madrid-Alicante-Murcia (1,1 millones) solo obtuvieron mayores cifras en el tercer trimestre de 2024. Renfe -con sus dos marcas comerciales, AVE y Avlo- se mantiene como el principal operador, con cuotas de mercado superiores al 60 % en todos los corredores, excepto en el de Valencia, donde Iryo alcanza el 27 % y Ouigo, el 23.

Renfe aumentó entre abril y junio su oferta de plazas en todos los corredores, especialmente en el Madrid-Valencia (un 15,1 % más), donde encontró la más dura competencia en Iryo (un 35,1 % más de plazas). Ouigo, por su parte, centró su esfuerzo en el corredor a Alicante y Murcia, con un 72,3 % más de plazas. Tanto la compañía italiana como la francesa redujeron su oferta comercial en el corredor Madrid-Barcelona.

En cuanto a los ingresos por viajero y kilómetro, en el corredor Madrid-Barcelona subieron un 12 % respecto al año anterior, pero aún así se quedaron un 27 % por debajo del valor previo a la liberalización. Por el contrario, en el Madrid-Valencia bajaron un 2,1 % hasta un 41 % por debajo del valor previo a la liberalización. Aunque todos los precios experimentaron notables subidas en el mes de abril, al coincidir con la Semana Santa, en términos interanuales cayeron en todos los corredores, excepto en el que une la capital de España con la Ciudad Condal, que experimentaron un incremento del 15,3 % -con un precio medio del billete básico de 63 euros-, previo a la anulación del servicio Avlo de Renfe, que supuso el pasado mes de septiembre un encarecimiento medio del 40 %, según los datos de urgencia del portal Trainline.

El resto de corredores, de acuerdo con la información oficial de Competencia, aunque registraron subidas respecto del primer trimestre, cerraron junio con descensos sobre el año anterior. En el corredor Madrid-Alicante, los precios bajaron un 8,7 %, hasta los 36 euros de media en un billete básico; en el Madrid-Valencia, un 8,3 % (a 29 euros); en el Madrid Sevilla, un 8,6 % (a 49 euros); y en el Madrid-Málaga, un 1,2 % (a 47 euros).

Desde la liberalización efectiva del servicio de alta velocidad en 2021, los precios han disminuido en su conjunto un 33 %. Y Competencia calcula que en esos años el tren ha captado 4,8 millones de viajeros que antes viajaban por carretera o avión: un trasvase de 3,7 millones desde las carreteras, y 900.000 desde el avión.