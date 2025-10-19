Hayedo de Montejo: rutas, reservas y consejos para disfrutar del otoño a 90 minutos de Madrid

El Hayedo de Montejo, también conocido como monte El Chaparral, es uno de los hayedos más meridionales de Europa y el único de la Comunidad de Madrid. A hora y media de la capital, ofrece cada otoño un espectáculo de tonos ocres y amarillos que lo convierten en uno de los paisajes más atractivos de la región. De hecho, esta joya otoñal recibe alrededor de 25.000 visitantes al año.

Hayedo de Montejo. / Comunidad de Madrid

Situado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, a orillas del río Jarama, este bosque procede de una antigua dehesa de hayas, robles albares y rebollos. La referencia escrita más antigua figura en el Libro de la Montería de Alfonso X el Sabio (siglo XIV). Las visitas son guiadas por Educadores Ambientales y gratuitas, pero requieren inscripción previa.

Rutas y niveles de dificultad

Senda del Río Dificultad: baja

Distancia: 2,2 km

Duración aproximada: 1 h 15 min

Frecuencia: seis salidas diarias. Senda de la Ladera Dificultad: alta (tramos con >12% de desnivel)

Distancia: 3 km

Duración aproximada: 1 h 45 min

Frecuencia: una salida diaria. Senda del Mirador Dificultad: alta (tramos con >12% de desnivel)

Distancia: 3 km

Duración aproximada: 1 h 45 min

Frecuencia: una salida diaria.

Un 'laboratorio natural' de biodiversidad

El hayedo funciona como un 'laboratorio natural' para observar los efectos del cambio climático, según destaca el Ejecutivo autonómico. En otoño aparecen setas como la mucidula viscosa, que fructifica sobre troncos; especies comestibles, como la codiciada 'calabaza', y el escaso 'boleto real'; y venenosas, como la 'falsa oronja'.

El Hayedo de Montejo en otoño / EUROPA PRESS

En este espacio habitan 194 especies de vertebrados, con presencia de corzos y jabalíes. El paso del otoño coincide, además, con la migración de aves.

La flora suma unas 833 especies, con hayas que superan los 20 metros y alcanzan hasta 500 años —entre ellas, la emblemática Haya de la Roca—, que conviven con robles centenarios, acebos y fresnos. Algunos ejemplares figuran en el catálogo de Árboles singulares de la Comunidad de Madrid.

Cómo reservar la visita

Obligatoria la reserva (visitas guiadas y gratuitas).

(visitas guiadas y gratuitas). Dos vías:

Online: consulta de horarios y plazas (reservas activas por quincenas, los días 1 y 16 de cada mes, a partir de las 9.30 h).

consulta de horarios y plazas (reservas activas por quincenas, los días 1 y 16 de cada mes, a partir de las 9.30 h). Presencial: en el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (Calle Real, 64 – Montejo de la Sierra).

en el Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón (Calle Real, 64 – Montejo de la Sierra). Cupos presenciales : hasta 10 visitas diarias de lunes a viernes; 65 los fines de semana (según Sierra Norte de Madrid).

: hasta 10 visitas diarias de lunes a viernes; 65 los fines de semana (según Sierra Norte de Madrid). Sistema de asignación : a partir de la segunda quincena de noviembre, los pases se adjudican mediante sorteo entre las solicitudes registradas en los plazos establecidos. Los formularios se habilitan entre las 9.30 h de los días 1 y 16 y las 23.59 h de los días 5 y 20, respectivamente.

: a partir de la segunda quincena de noviembre, los pases se adjudican mediante sorteo entre las solicitudes registradas en los plazos establecidos. Los formularios se habilitan entre las 9.30 h de los días 1 y 16 y las 23.59 h de los días 5 y 20, respectivamente. Excepción : para esa segunda quincena de noviembre, el plazo de solicitudes se abrirá de manera excepcional del 2 al 6 de noviembre.

: para esa segunda quincena de noviembre, el plazo de solicitudes se abrirá de manera excepcional del 2 al 6 de noviembre. Confirmación: al reservar se recibe un localizador por correo electrónico. La autorización definitiva se recoge en el Centro de Información, el mismo día de la visita.

Consejos de visita