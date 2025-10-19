La estación Chamartín-Clara Campoamor da un paso más hacia su modernización con una nueva conexión directa a Cercanías y Metro

Madrid sigue avanzando hacia un futuro más conectado, accesible y eficiente con la última mejora en la estación de trenes Chamartín-Clara Campoamor. A partir de ahora los viajeros de alta velocidad tienen a su disposición una nueva opción para salir de la estación con mayor comodidad. Se trata de un paso inferior que conecta directamente con los servicios de Cercanías y Metro, cruzando bajo las 12 vías de alta velocidad. Este nuevo acceso es parte de un proceso de transformación integral que promete convertir a Chamartín en un hub ferroviario de última generación.

La estación de alta velocidad estrena un paso inferior que facilita el acceso de los viajeros desde ambos laterales. / Adif

El paso inferior, de 177 metros de largo y 9 metros de ancho, se extiende hacia el oeste de la estación y desemboca en un vestíbulo subterráneo de Cercanías, mejorando significativamente la fluidez del tránsito de viajeros. Este nuevo acceso se suma a la salida ya existente a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis, lo que ofrece a los pasajeros la posibilidad de elegir entre dos rutas de salida: una hacia el este, y otra hacia el oeste, facilitando la conexión con el Metro, la calle Agustín de Foxá, el aparcamiento P2 y los servicios VTC.

Accesibilidad, rapidez y confort

El paso inferior no solo ofrece una mayor fluidez, sino que también está diseñado con la accesibilidad en mente. Equipado con ascensores, escaleras tanto fijas como mecánicas y pantallas informativas, permite que los viajeros de alta velocidad se desplacen con rapidez desde los andenes hacia las salidas de la estación. Además, la nueva infraestructura también está pensada para mejorar la experiencia del viajero, con una superficie de 2.300 metros cuadrados y conexiones directas a todos los andenes de alta velocidad.

Chamartín-Clara Campoamor estrena una conexión directa con Cercanías y Metro para viajeros que llegan en alta velocidad. / Adif

Una vez completada, la estación de Chamartín-Clara Campoamor será una de las más modernas y amplias del país, con la capacidad de albergar a un mayor número de pasajeros y ofrecer una experiencia de viaje más fluida y confortable, según adelanta Adif.

La estación del futuro

Este avance es solo una de las muchas mejoras previstas en el ambicioso proyecto de renovación de la estación, que cuenta con una inversión de más de 540 millones de euros. Las obras no solo buscan aumentar la capacidad de la estación, sino también mejorar su accesibilidad y funcionalidad. Actualmente, Adif AV trabaja en la ampliación del vestíbulo principal hacia el norte, con el fin de crear un espacio más luminoso y cómodo para los viajeros. Además, se están construyendo nuevas rampas cubiertas (fingers) para mejorar el acceso a los andenes de alta velocidad.

El diseño de la nueva estación, que doblará su tamaño hasta alcanzar los 18.000 metros cuadrados, incluye un pasillo central de 220 metros de largo y 18 metros de ancho, lo que facilitará la circulación de los pasajeros. Este espacio central no solo conectará las zonas de embarque de Cercanías y Alta Velocidad, sino que también incluirá zonas comerciales, de espera y de información, mejorando la experiencia de los viajeros que pasen por allí.

Chamartín-Clara Campoamor estrena una conexión directa con Cercanías y Metro para viajeros que llegan en alta velocidad. / Adif

Incremento de pasajeros y dinamización económica

A pesar de las obras en curso, la estación de Chamartín ha mantenido su operatividad y ha experimentado un importante incremento en el número de pasajeros. En 2024, la estación gestionó 44,4 millones de viajeros, un aumento del 22 % respecto al año anterior. Este crecimiento es una muestra clara de la importancia estratégica de Chamartín en el transporte ferroviario nacional, que, con la transformación en marcha, se consolidará como uno de los principales centros neurálgicos del país.

Sostenibilidad y financiación europea

El proyecto de ampliación y modernización de Chamartín no solo se plantea como un reto logístico y de infraestructura, sino también como una apuesta por la sostenibilidad. La renovación de la estación se realiza en línea con los objetivos europeos de accesibilidad, eficiencia energética y crecimiento económico. Financiado en parte por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto subraya el compromiso con el desarrollo de infraestructuras de calidad y con el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

En el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto, que transformará también el entorno urbano de la estación, la inversión en infraestructura ferroviaria contribuirá a la creación de nuevos empleos y al impulso de la economía local, asegurando que la estación de Chamartín no solo sea un punto de paso, sino un verdadero centro de intercambio y dinamismo económico.

El futuro está en marcha

A medida que las obras continúan, Chamartín-Clara Campoamor se posiciona como un modelo de eficiencia y accesibilidad en el transporte ferroviario. Con la promesa de una estación más moderna, funcional y conectada, Madrid avanza un paso más hacia el futuro del transporte, mejorando la calidad de vida de los viajeros y reforzando su papel como una de las capitales más conectadas de Europa.