RECORRIDO
Cortes de tráfico previstos en Madrid por la Fiesta de la Trashumancia 2025
Las ovejas vuelven a ser protagonistas en la capital un año más
En 1994, para presionar a las Cortes Generales en la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias, miles de ovejas recorrieron por primera vez el centro de Madrid como si de una dehesa se tratase. El objetivo de esta cita, organizada cada año por la Asociación de Trashumancia y Naturaleza, era que el Congreso reconociese las cañadas, cordeles y veredas como bienes de dominio público y como patrimonio único en el mundo. Hoy día, pone en valor la importancia de la ganadería extensiva y la conservación de las vías pecuarias como corredores ecológicos.
Este domingo 19 de octubre, de 10.30 a 14 horas, el ganado vuelve a pasear por las principales vías de la ciudad, hasta alcanzar la sede del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. Allí tendrá lugar el acto institucional de entrega de maravedíes. Participarán en el recorrido baños trashumantes de razas autóctonas, así como grupos de cultura popular procedentes de diversas comarcas españolas unidas por las vías pecuarias. Desde el Ayuntamiento se procederá al regreso a la zona estacional de Casa de Campo. Puedes consultar el recorrido completo en el siguiente enlace. Si quieres presenciar el desfile de más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras por los enclaves más emblemáticos de Madrid, no dudes en acercarte al Centro este domingo.
Cortes de tráfico
La fiesta, que regresa después de su suspensión el año pasado debido a la enfermedad de la lengua azul que afectaba entonces a los rebaños, arrancará a las 10 de la mañana desde la Casa de Campo. Desde allí, iniciará su itinerario habitual camino a Cibeles. Estos son los cortes de tráfico previstos al respecto:
- Puente del Rey
- Paseo de la Virgen del Puerto
- Paseo Ciudad de Plasencia
- Cuesta de la Vega
- Calle Bailén
- Calle Mayor
- Puerta del Sol
- Calle Alcalá
- Plaza de Cibeles
El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público durante la mañana, aunque advierte que los recorridos de los autobuses de la EMT podrían sufrir variaciones.
