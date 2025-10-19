La Carrera Mercamadrid10K bate récord de participación y dona 20.000 kilos de alimentos

La octava edición de la Carrera Mercamadrid10K batió récord de participación este domingo con la asistencia de 2.000 corredores y donó 20.000 kilos de alimentos frescos a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

Bajo el lema 'Vive la experiencia en un espacio único', la carrera de 10 kilómetros se celebró en el interior de la mayor plataforma de alimentación fresca de Europa, en Madrid, con más de 9.000 metros cuadrados y actividades y talleres familiares, tal y como informó Mercamadrid en nota de prensa.

La prueba deportiva, organizada por Marathínez Tours Deportes, arrancó a las 10:00 y coronó como vencedores absolutos a Younes Kniya Touil, con un tiempo de 28:46 minutos en la categoría masculina, y a Katherine Tisalema Puruncaja con 34:05 en la categoría femenina.

La entrega de trofeos contó con la participación de representantes de Mercamadrid y de las asociaciones empresariales de la unidad alimentaria de la capital, entre ellos, la vicepresidenta primera del Consejo de Administración de Mercamadrid, Silvia Llerena.

Por cada dorsal inscrito, Mercamadrid ha donado 10 kilos de alimentos frescos a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, alcanzando un total de 20.000 kilos, que ha recogido simbólicamente su presidente Francisco García González.

Además, se celebró una carrera infantil no competitiva de 200 metros para niños y niñas de entre 4 y 12 años, que contó con más de 200 participantes.