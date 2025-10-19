Un camino de Santiago para pararle los pies al cáncer de mama: "Cada paso está cargado de emoción y fortaleza"

Sonia se calzó las botas, preparó la mochila y dejó atrás los nervios para emprender una ruta con ganas y voluntad. Junto a otras 23 mujeres diagnosticadas y tratadas de cáncer de mama, esta madrileña ha recorrido 115 kilómetros del llamado Camino de la Esperanza: una travesía que en esta edición parte de Vigo por el Camino Portugués de la Costa, enlaza con el Camino Espiritual y culmina en Santiago de Compostela.

Durante cinco días, estas mujeres —acompañadas por profesionales sanitarios del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid— han intercambiado la frialdad del hospital por senderos, valles y prados gallegos. El objetivo: avanzar hacia la normalización de sus vidas tras superar una enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres. Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2024 se diagnosticaron en España cerca de 36.000 nuevos casos de cáncer de mama.

Sonia Ganga fue diagnosticada hace un año y hoy continúa con tratamiento hormonal tras completar lo que ella llama el lote completo de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Cambió su rutina diaria con su familia para embarcarse en una aventura con desconocidas. Desde la treintena de la más joven, a los 65 de la mayor. "Éramos 24 mujeres que no nos conocíamos de nada y compartimos cosas como si fuéramos amigas de toda la vida", relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La conexión fue inmediata. En solo 24 horas apareció la fuerza del grupo donde "las más fuertes tiran de las más débiles". "Vemos muy rápido cómo dejan de ser desconocidas y caminan como una sola", explica María José Solaeta Gómez, supervisora de Enfermería del Hospital de Día y una de las fundadoras de esta iniciativa, que ya celebra su séptima edición.

Cada paso del recorrido, confiesa Sonia, "está cargado de una emoción tremenda". Para muchas, es también un espacio de liberación. "Compartes experiencias que ni siquiera con la familia más cercana puedes comentar, porque no han vivido la cirugía o la caída del pelo. Te consuela mucho saber que otra persona ha pasado por lo mismo", añade. "Se sienten mucho más comprendidas", apunta María Ángeles Rodríguez-Calderita Facundi, enfermera del Hospital de Día, impulsora del camino y también peregrina.

Una experiencia que transforma

El equipo del Infanta Leonor ha constatado los beneficios de esta iniciativa, que va más allá del ejercicio físico. "No puedo, pero tengo que hacerlo" es la frase más repetida durante el camino, resume Rodríguez-Calderita. La superación personal es parte del proceso de recuperación. No solo en el camino, sino en el día a día de estas pacientes de cáncer. "A veces se desaniman, pero también van aceptando que quizá no son las de antes, sino mejores", señala. Esperanza, y actitud, una palabra que repite mucho Sonia. Ante la enfermedad, ante la vida y ante el camino.

"La fortaleza que este camino nos ha dado se queda con nosotras", quiere apuntar esta madrileña. Porque la situación de las pacientes es muy variada. Algunas terminaron tratamiento hace 6 meses, otras hace un mes. "La mayoría siguen con terapia hormonal", apunta Solaeta, "pero este camino es una experiencia terapéutica que complementa al final el tratamiento médico".

Pacientes oncológicas del Hospital madrileño Infanta Leonor durante el Camino de Santiago. / HOSPITAL INFANTA LEONOR

La actividad, que el hospital organiza desde 2012, busca promover hábitos saludables, reforzar la autoestima y la autoconfianza, fomentar la normalización tras el tratamiento oncológico y crear redes de apoyo duraderas. "Aunque íbamos en grupo, todas tuvimos momentos de reflexión sobre lo vivido y sobre cómo queremos afrontar el futuro", recuerda Sonia.

"No están solas". El acompañamiento del personal sanitario ha sido clave. "Nos dan la seguridad y el apoyo que sentimos también durante el proceso médico. No puedo describir el cariño con el que nos cuidan, cómo curan las ampollas o cómo se preocupan por cada una de nosotras", subraya Sonia emocionada.

Lágrimas en la Plaza del Obradoiro

El final del recorrido fue tan simbólico como emotivo. En la Plaza del Obradoiro, las peregrinas se tomaron de la mano para dar el último paso juntas, con una cuenta atrás y recibidas por una veintena de participantes de la edición anterior. Un encuentro "muy emotivo" lleno de lágrimas. "Venga campeonas", abrazos y besos. Mirándolas, parte del equipo directivo del hospital que quiso trasladarse desde Madrid a Galicia para vivir un momento único que ninguna peregrina olvidará. "No creo que haya una sola de nosotras que no llorase al entrar en la plaza", admite Sonia.

De regreso a casa, tiene claro que "hubiese sido un error no vivir este camino. Por momentos pensé que no iba a ser capaz, pero estoy tremendamente agradecida de vivir este camino". Un camino lleno de esperanza, ánimo y superación.