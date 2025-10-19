Camila Savone (L'Officina del Gusto): "Cada región de Italia tiene un mundo para descubrir"

¿Qué tiene la marca Italia que tanto gusta en todo el mundo?

Italia es conocida por todo el mundo como el Belpaese, cuenta con una grandísima variedad de buena y sana comida, como es la mediterránea, los paisajes impresionantes desde el norte hasta sur de la bota y la cultura y sociabilidad de la gente. Es un poco como España, digamos, nos parecemos mucho en realidad.

Y a los españoles, por ser mediterráneos, también nos gusta todo lo que viene de allí, ¿no?

Los españoles, más que los italianos, que somos un poco menos abiertos a explorar cocina ajena, adoran probar cosas nuevas. Aman la típica comida italiana, pero al mismo tiempo en nuestra tienda se animan a cocinar y probar recetas nuevas que no conocían.

¿Cuál es el producto estrella de su tienda?

El producto que más vendemos es el queso Stracchino, muy poco conocido y difícil de encontrar en Madrid, típico del norte de Italia. Es un queso fresco con una nota acidulada, muy, muy versátil para muchas recetas. A seguir, obviamente, Guanciale para carbonara, Mortadella con pistacho y las bases de pizza frescas para hacer en casa.

Aunque sea la receta más solicitada, a menudo nuestros clientes vienen a por una carbonara y se van con otra receta totalmente diferente

¿Vienen muchos turistas o generalmente son gente que vive en Madrid?

Nuestro target es principalmente la gente del barrio, para la compra del día a día, aunque debido a la zona, bastante céntrica y bien comunicada, tenemos bastante frecuencia de turistas que andan paseando de casualidad por aquí. Hasta hemos tenido una cliente de Cuba que viajaba a Galicia y el hijo, cocinero, le ha pedido preguntar por una grasa de cerdo llamada Lardo di Colonnata y se ha venido hasta Madrid para comprarla. Me ha dejado impresionada.

Interior del establecimiento, en la calle de San Bernardo, 108. / ALBA VIGARAY

Además, ¿tienen otra tienda en Valencia?

La primera tienda de L'Officina del Gusto nace en Valencia hace unos cuatro o cinco años y, debido a la gran demanda de pedidos hacia Madrid y la no existencia de un lugar similar en la capital, en 2023 decidieron abrir una tienda. Pero desde junio de este año nos hemos separado y somos dos tiendas independientes. Además, puedo adelantar que se presentan novedades para la tienda de Madrid en estos próximos meses.

Imagino que muchos le preguntarán por ingredientes para hacer una carbonara original.

Aunque sea la receta más solicitada, te diré que pasa muy a menudo que nuestros clientes vengan a por una simple carbonara y se vayan con otra receta totalmente diferente. Ellos saben que somos de buona forchetta y nos gusta aconsejarles y guiarles hacia nuevas recetas y experiencias.

Vista de algunos de los productos traídos de Italia a la venta en la tienda. / ALBA VIGARAY

¿Todo lo que vende en la tienda lo traen exclusivamente de Italia?

La grandísima mayoría de los productos vienen directamente de Italia, por eso contamos con una mayor variedad.

Queremos ser vuestro punto de referencia para la compra de productos italianos, el descubrimiento de nuevos sabores y la comodidad de hacerlo en casa fácil y fresco

¿Ha notado que la inflación de estos años le ha hecho subir algunos precios o cambiar de producto?

Lamentablemente Italia es un país que va subiendo precios hace ya tiempo, estamos un poco más acostumbrados, y la inflación en España se ha notado un poco más de golpe. Aunque depende mucho la zona de Italia. Puedo decirte que algunas cositas las tenemos hasta casi más económicas.

Queso Stracchino, la referencia que más se vende en L'Officina del Gusto. / ALBA VIGARAY

¿Se sienten un referente en nuestro país en cuanto a venta de productos italianos?

Esa respuesta serán los españoles quienes tendrán que darla, pero nosotros amamos nuestro trabajo y queremos ser vuestro punto de referencia para la compra, el descubrimiento de nuevos sabores y la comodidad de hacerlo en casa fácil y fresco.

¿Y a usted qué es lo que más le atrae de Italia?

Pues, de arriba para abajo, la variedad de paisajes, clima, comida y costumbres. Cada región tiene un mundo para descubrir.