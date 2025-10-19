VIAJE INSTITUCIONAL
Ayuso ve con "ilusión" y "expectación" la llegada de la F1 a Madrid y dice que las obras "van más rápido de lo esperado"
La presidenta ha visitado Austin, en el marco de su viaje institucional donde hoy ha asistido al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este domingo la "ilusión" y "expectación" que hay con la llegada de la Fórmula 1 en Madrid y ha avanzado que las obras del circuito "van más rápido de lo esperado".
"Vemos que hay mucha ilusión por el Gran Premio en Madrid. Todo el mundo nos ha hablado de él, nos han preguntado y luego como entre ellos está Carlos Sainz, que está siendo, como hemos visto aquí, un embajador para todos, pues hace que todavía sea más interesante, más emocionante. Hay mucha expectación", ha señalado en una entrevista para Dazon, recogida por Europa Press.
Así lo ha expresado durante su estancia en la ciudad estadounidense de Austin (Texas) en el marco de su viaje institucional, donde hoy ha asistido al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas.
En este sentido, la dirigente madrileña ha asegurado que las obras "van más rápido de lo esperado" y ha adelantado que en próximos días se comenzará con el asfaltado.
"Lo que estamos haciendo también es ver los accesos e intentar que sea lo más cómodo posible para todos, porque no dejan de ser cientos de miles de personas que se dan cita a la vez en el mismo lugar. Hemos visto aquí cómo es todo de difícil para acceder y nos encantaría que en nuestro caso fuera más ágil", ha explicado.
