El pueblo escondido en la Sierra Norte de Madrid que celebra la Fiesta del 'Pero' este fin de semana: "Esta festividad pone en valor de la cultura agrícola de la localidad"

A poco más de hora y media de Madrid, emerge un pequeño pueblo, rodeado de robles y abedules, conocido como La Hiruela. Se trata de uno de los destinos más recónditos de la zona norte de la región, que cuenta con apenas 80 habitantes durante el año. Pese a su diminuta extensión, esta localidad cuenta con senderos únicos que transcurren junto al río Jarama, una fiesta de gran tradición y un pueblo encantador. Este rincón fue declarado Reserva de la Biosfera y se consagra como uno de los destinos idílicos para aquellos que rehúyen del caos y la intensidad de la ciudad.

Su aislamiento respecto a otras localidades de la zona permite entender su naturaleza. Casas fabricadas en piedra que adornan las estrechas calles, sus campos y monumentos más preciados. La llegada de los primeros pobladores data de tiempos posteriores a la Reconquista, entre los siglos XII y XIII. La independencia mencionada anteriormente le permitió contar con su propio fuero y una cañada real para el paso de ganado.

¿Cuándo se celebra la Fiesta del 'Pero'?

Este fin de semana se convierte además en una oportunidad única para visitar la localidad. El sábado 18 de octubre se celebra la XIX edición de la 'Fiesta de la Recolección del Pero', un día orientado a mantener vivas las tradiciones rurales, el patrimonio natural y la cultura popular que dan identidad a esta villa en la que se han organizado visitas guiadas y degustaciones. "Esta tradición nació en 2006, impulsada por el alcalde de la época. El próximo año celebraremos el XX aniversario", cuenta a este periódico Natalia Galán, trabajadora del ayuntamiento de la localidad.

"Conmemoramos la recogida del 'pero', fruto típico de la zona. No deja de ser una manzana, pero aquí lo reconocemos con este nombre. En su día, se vendía en otros pueblos y mercados, pero ahora únicamente es de consumo local", añade una de sus habitantes. Con la recogida de este fruto se da la bienvenida al otoño. Es por ello que la fecha puede variar, pero siempre se celebra un sábado de la segunda quincena de octubre. "Cada familia ha heredado los terrenos en los que se cultiva y se encarga de su explotación para después reunirnos todos durante el sábado y disfrutar de una de las fiestas más particulares del país", relata Natalia.

La jornada arranca a partir de las 12.00 horas con el pregón de bienvenida, seguido de programa que combina actividades culturales, sendas, degustación de comida tradicional de la zona y juegos también para los más pequeños, según ha apuntado el Ayuntamiento.

Además, para los amantes del senderismo, esta localidad ofrece multitud de rutas con encanto en las que perderse sin importar la época del año. La ruta de Las eras y pila de riego es una de las más valoradas entre sus habitantes. En unas dos horas se puede recorrer, formada por antiguos caminos agrícolas y miradores en los que el tiempo parece no avanzar. La senda de Molina a Molino es otra de las obligatorias en tu paso por esta localidad, pero en estos momentos se encuentra cerrada al público. Los oficios de la vida y La fuente lugarson dos opciones también muy aclamadas por todos sus visitantes.

Este otoño, La Hiruela se convierte en uno de esos destinos que conviene tener presente. Siempre será una gran opción para aquellos que busquen abandonar la gran ciudad en busca de un fin de semana de desconexión, rodeado de naturaleza, montañas y bosques. Un rincón que puede pasar desapercibido, pero que, en palabras de sus habitantes, "es necesario visitar al menos una vez en la vida".