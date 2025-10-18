VIVIENDA
Madrid es la tercera comunidad con menor tasa de demandas por okupación de vivienda
Andalucía supera a Cataluña en número total en el segundo trimestre del año
La Comunidad de Madrid registró en el segundo trimestre del año la tercera menor tasa de demandas por ocupación de vivienda: 0,5 por cada 100.000 habitantes -la mitad de la tasa nacional-, solo por encima de Aragón (0,4) y Navarra (0); es la tasa más baja registrada en la región en el último año.
De acuerdo con los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción en toda España, en Madrid se registraron un total de 33 demandas entre los meses de abril y junio, de las 487 presentadas en toda España; supone un descenso del 32,7 %, por encima del 23,8 % nacional.
A escala nacional, Andalucía ha superado a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor número de demandas por ocupación ilegal en el segundo trimestre de 2025, según los datos facilitados por el CGPJ en su informe trimestral sobre el 'Efecto de la crisis en órganos judiciales'. Andalucía ocupa el primer lugar con 105 denuncias, lo que supone uno de cada cinco casos en España.
Le siguen en la clasificación Cataluña (88 casos), la Comunidad Valenciana (50), Madrid (33) y Murcia (32). Al otro lado de la tabla, se encuentran Navarra, con ninguna demanda de ocupación, Cantabria (5) y Aragón (6). Por provincias, Barcelona encabeza el número de demandas (65), seguida de Málaga (45) y Alicante (34).
En cuanto a tasas de demandas, la clasificación la encabeza La Rioja, con 2,5 por cada 100.000 habitantes, seguida de Baleares (2,2) y Murcia (2). En el extremo opuesto, las ya citadas Navarra, Aragón y Madrid.
