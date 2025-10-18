Madrid Río acoge este sábado la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales

La Comunidad de Madrid celebrará este sábado la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales en Madrid Río, un cambio de día con respecto a la fecha original del 4 de octubre que se ha producido por motivos ajenos al Gobierno regional.

La carrera, que cada año organiza el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), se celebrará a las 9 horas. Los corredores ya inscritos recibirán un correo electrónico en el que podrán confirmar su participación, ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El evento busca concienciar a través del deporte sobre la importancia de mantener entornos de trabajo seguros y reducir la siniestralidad laboral. Contará con dos recorridos, uno de dos kilómetros pensado para aquellos que quieran disfrutar una jornada lúdica en familia y otro de diez homologado por la Federación de Atletismo de Madrid y diseñado para corredores experimentados.

En poco más de una semana desde su lanzamiento, esta tercera edición había completado las 1.200 inscripciones disponibles, lo que da muestras de su consolidación dentro del calendario atlético de la Comunidad de Madrid.

De estas inscripciones, 50 están destinadas a acompañantes de personas con discapacidad, reflejando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el deporte y que cualquier persona pueda practicarlo sin importar su condición. Más de 2.000 personas han formado parte de las anteriores ediciones.

Cada participante recibirá una bolsa del corredor con braga y camiseta técnicas, una medalla conmemorativa y un regalo proporcionado por el IRSST. Los usuarios dispondrán de toda la información de la carrera en la web del evento.