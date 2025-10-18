Un joven herido muy grave al caer desde primer piso de residencia universitaria de Madrid

Un joven de 20 años resultó herido muy grave este viernes por la noche al precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria situada en la calle Asura, en el barrio de Arturo Soria, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ocurrió a las 23:16 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de que un varón se había caído desde un primer piso del edificio donde residía.

El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios del SUMMA 112 le practicaron maniobras de estabilización en el lugar, lo intubaron y posteriormente lo trasladaron en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Las causas del suceso se investigan, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente fortuito.