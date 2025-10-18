Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Un joven herido muy grave al caer desde primer piso de residencia universitaria de Madrid

El accidente ocurrió a las 23:16 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de que un varón se había caído desde un primer piso del edificio donde residía

Foto de archivo del equipo médico del SUMMA 112.

Foto de archivo del equipo médico del SUMMA 112. / 112 Comunidad de Madrid

Javier Niño González

Un joven de 20 años resultó herido muy grave este viernes por la noche al precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria situada en la calle Asura, en el barrio de Arturo Soria, según informaron fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ocurrió a las 23:16 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de que un varón se había caído desde un primer piso del edificio donde residía.

El joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios del SUMMA 112 le practicaron maniobras de estabilización en el lugar, lo intubaron y posteriormente lo trasladaron en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Las causas del suceso se investigan, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente fortuito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando la Casa de Campo era el epicentro de la arquitectura de vanguardia en la España franquista
  2. Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
  3. Atraco a punta de pistola en una tienda del Parque Comercial Abadía de Toledo: hay una persona herida
  4. El Gobierno prepara inversiones en la red eléctrica en Andalucía y Castilla-La Mancha para derivar electricidad a Madrid
  5. Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado protagonista de regates a la justicia, montajes con famosas e intentos de asesinato
  6. Las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancan 20 años después del primer intento con un presupuesto de 650 millones de euros
  7. La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
  8. El misterio del Picasso que desapareció durante su traslado de Madrid a Granada: 'En las grabaciones no hay incidencias

Desarticulada una banda asentada en Madrid que robó en 38 viviendas del norte peninsular

Desarticulada una banda asentada en Madrid que robó en 38 viviendas del norte peninsular

Madrid Río acoge este sábado la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales

Madrid Río acoge este sábado la III Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales

Las listas de espera aumentan un 1% en septiembre, con récord de citas pendientes para una operación

Las listas de espera aumentan un 1% en septiembre, con récord de citas pendientes para una operación

Feriarte 2025 vuelve hasta el 26 de octubre en una cita con la historia del arte a través de 70 anticuarios

Feriarte 2025 vuelve hasta el 26 de octubre en una cita con la historia del arte a través de 70 anticuarios

Un joven herido muy grave al caer desde primer piso de residencia universitaria de Madrid

Un joven herido muy grave al caer desde primer piso de residencia universitaria de Madrid

Miriam Reyes, escritora: "Recibir migración siempre es riqueza para todos"

Miriam Reyes, escritora: "Recibir migración siempre es riqueza para todos"

La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia

La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia

Juanfran Guevara: "Nuestra apuesta ha sido siempre clara: calidad por encima de volumen"

Juanfran Guevara: "Nuestra apuesta ha sido siempre clara: calidad por encima de volumen"