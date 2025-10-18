Eric Clapton vuelve a Madrid en 2026 tras 20 años: concierto en el Movistar Arena y venta de entradas

El guitarrista Eric Clapton ofrecerá un único concierto en Madrid el 7 de mayo de 2026, dentro de su regreso a los escenarios españoles tras dos décadas de ausencia. Las entradas saldrán a la venta el 22 de octubre.

El cantante británico volverá a actuar en España 20 años después de su última visita, con un concierto en el Movistar Arena de Madrid el 7 de mayo de 2026. Aunque no será el único escenario español al que se suba tras más de dos décadas sin hacerlo, ya que la leyenda del rock y del blues, también actuará el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en lo que será una breve gira de dos únicas fechas en el país.

Entradas para Eric Clapton en Madrid 2026

Las entradas para el concierto de Eric Clapton en Madrid estarán disponibles a partir del martes 22 de octubre a las 10:00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes, se habilitarán dos preventas exclusivas el lunes 20 de octubre: una a las 10:00 horas para clientes de Santander SMusic y otra a las 12:00 horas a través de Live Nation.

Una leyenda viva del rock y el blues

A sus 80 años, Clapton sigue siendo un referente mundial de la guitarra. Conocido como “Slowhand” (Mano lenta), es el único artista que figura tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame, gracias a su trayectoria con The Yardbirds, Cream y como solista. En su carrera acumula 18 premios Grammy y ha colaborado con artistas como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John o Sting.

Su último concierto en España fue en marzo de 2004, también en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En 2026, regresará con 81 años para repasar clásicos como “Layla”, “Tears in Heaven” o “Cocaine” ante sus seguidores madrileños.

Un artista comprometido

Más allá de su faceta musical, Clapton fundó en 1998 el Crossroads Centre, en Antigua, una clínica de rehabilitación para personas con adicciones. La iniciativa refleja su compromiso con la salud mental y la recuperación de quienes atraviesan problemas similares a los que él mismo superó.

Concierto de Eric Clapton en Madrid: datos clave Fecha: 7 de mayo de 2026

7 de mayo de 2026 Lugar: Movistar Arena, Madrid

Movistar Arena, Madrid Entradas: a la venta el 22 de octubre en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

a la venta el 22 de octubre en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés Preventas: 20 de octubre (Santander SMusic y Live Nation)

20 de octubre (Santander SMusic y Live Nation) Segunda fecha en España: 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Eric Clapton en Madrid 2026 será una de las grandes citas musicales del año y una oportunidad única para disfrutar del virtuosismo de una de las figuras más influyentes del rock.