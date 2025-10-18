CCOO denuncia que cuatro de cada diez hogares tiene problemas en Madrid para llegar a fin de mes

El 42 % de los hogares de la Comunidad de Madrid tiene problemas para llegar a fin de mes, con la vivienda como principal carga económica, según un informe publicado este viernes por Comisiones Obreras (CCOO) con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El sindicato alerta de que el riesgo de pobreza se ha cronificado y que en 2024 ha vuelto a repuntar.

Según el estudio Pobreza en Madrid. La otra cara de la región, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.141.323 personas adultas —más del 16 % de la población mayor de 16 años— viven en riesgo de pobreza o exclusión social en la región. De ellas, el 55,5 % son mujeres. Además, en solo un año 54.953 menores han pasado a encontrarse en esa situación.

La vivienda, epicentro de la desigualdad

El informe de CCOO señala que la hipoteca consume el 40% del salario medio en Madrid, mientras que el precio del alquiler se ha duplicado en la última década. Esta situación, advierte, "pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias".

El sindicato denuncia además que la Renta Mínima de Inserción (RMI) se encuentra "al borde de la extinción", tras el recorte presupuestario del Gobierno regional hasta 1,6 millones de euros en 2025. "Desde 2019 se han presupuestado más de 260 millones de euros que no se han ejecutado", sostiene el informe. En 2024 la ayuda llegó a 1.416 familias y, hasta agosto de 2025, solo a 473.

Crítica fiscal y desigualdad

CCOO acusa al Ejecutivo autonómico de "escatimar recursos para la población más vulnerable" mientras deja de ingresar "6.125 millones de euros anuales en deducciones y rebajas fiscales", de los cuales casi 5.000 millones corresponden al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"Salir de la pobreza o la exclusión social resulta extremadamente difícil cuando desde el nacimiento se heredan estas condiciones de vida", advierte el documento, que alerta de que "la desigualdad social genera una brecha que afecta directamente a la cohesión y convivencia en la región".

La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, subraya que en la región "no hay políticas públicas del Gobierno del Partido Popular para paliar esta situación". "Es mentira la meritocracia y la ley del esfuerzo. Si naces en una familia pobre, heredas también las condiciones de pobreza", denuncia.

Propuestas del sindicato

El sindicato reclama una fiscalidad más justa y progresiva que garantice que "quienes más tienen aporten más", así como políticas sociales activas para "fomentar la igualdad de oportunidades y reforzar la protección social".

Entre sus propuestas, CCOO pide: